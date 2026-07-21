SG Mauchenheim triumphiert im Vorbereitungsturnier Das perfekte Geburtstagsgeschenk für den A-Klassisten +++ Abo-Sieger TSV Gau-Odernheim II nach zwei Niederlagen Vierter von Claus Rosenberg · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Spielzeit 26/27 könnte für die SG Mauchenheim/Freimersheim nicht besser losgehen. Der A-Klassist gewann auf heimischem Boden das Turnier der VG Alzey-Land. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Mauchenheim. Niemand sollte die Resultate von Vorbereitungsturnieren wie dem Turnier der Verbandsgemeinde (VG) Alzey-Land überbewerten. Und doch liefern sie den Trainern wichtige Hinweise, woran in den verbleibenden Wochen bis zum Start der Meisterschaftssaison gearbeitet werden muss. Das gilt für den Sieger, die Fußballer von der SG Mauchenheim/Freimersheim, genauso wie für den Finalverlierer TuS Framersheim oder vorzeitig ausgeschiedene Teams wie beispielsweise SG RWO Alzey/Lonsheim oder SG Rheinhessische Schweiz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Mauchenheim bot den acht Mannschaften über eine Woche hervorragende Bedingungen. Bis zu den Endspielen auf zweimal 35 Minuten reduzierte Spielzeiten, einen gut präparierten Rasen, unbegrenzte Wechselmöglichkeiten in allen Partien und eine prima Zuschauerkulisse. Das trägt zur Wertigkeit des Turniers bei. Peter Schmitt, Trainer vom TuS Framersheim, bringt es auf den Punkt: „Es geht auch ums Prestige“. Das ist die Zutat, die das renommierte VG-Turnier Alzey-Land bedeutender macht als jedes andere hundsgewöhnliche Vorbereitungsspiel.

Insofern dürfte es dem TSV Gau-Odernheim II unangenehm gewesen sein, dass er in Mauchenheim nicht über das Spiel um Platz drei hinauskam. Als Bezirksligist waren die Petersberger das ranghöchste Team, das bei dieser 47. Auflage des VG-Turniers mitmachte. Außerdem hatten sie den Titel in den vergangenen vier Jahren stets gewonnen. Die nochmalige Titelverteidigung vereitelten die Framersheimer, weil sie den Lokalrivalen gleich im ersten Vorrundenspiel mit 0:2 nach Hause schickten. Auch Platz drei blieb der Elf von Tobias Ruf verwehrt. Wegen einer 5:6-Niederlage im Elfmeterschießen gegen den TSV Armsheim/Flonheim. TuS Framersheim schaltet Gau-Odernheim in der Vorrunde aus Zweifellos gut tat der Stimmung in Mauchenheim, dass die Gastgeber am Finaltag noch im Wettbewerb waren. Sie haben traditionell starken Zuschauerzuspruch. 255 Fans säumten die Umzäunung bei den Vorrundensiegen über die SG Armsheim/Flonheim (2:0) und die SG Dautenheim/Eppelsheim (3:1) sowie der unter dem Strich unbedeutenden Niederlage gegen die SG Rheinhessische Schweiz (0:1 durch den Treffer von Sebastian Baumann, dem Torschützenkönig vergangener Runde). Das reizvolle Endspiel stieg indes vor einer Kulisse von 175 Zuschauern.

Die sahen ein Blitztor. Schon nach der ersten Minute führten die Platzherren durch den Kopfball von Leon Franz. Es war der erste Gegentreffer, den die Framersheimer in diesem Turnier fingen. Den Ausgleich schafften die Hornberger zwar noch (22., Marius Leon Höfler). Das 2:1 von Jannik Arm (26.) vermochte TuS indes nicht mehr wettzumachen. „Leider“, kommentierte Schmitt, der seiner Mannschaft, die in einem Verjüngungsprozess steckt, eine sehr gute Leistung bescheinigte. Sa., 18.07.2026, 17:00 Uhr SG Mauchenheim/Freimersheim SG Mauchenheim/Freimersheim TuS Framersheim Framersheim 2 1 Abpfiff TuS Framersheim kam als einziges Team des Wettbewerbs ohne Punktverlust durch die Vorrunde. Beflügelt vom 2:0 über den TSV Gau-Odernheim II ließ TuS Siege über die SG RWO Alzey/Lonsheim (3:0) und B-Klassen-Aufsteiger TuS Gau-Heppenheim (2:0) folgen. Schmitt meinte, jeder Gegner habe Qualität gehabt. Dabei strich er die neuformierte Offensive vom Wartberg (mit den von Olympia Lorsch gekommenen Ali-Hasan Serdar und Igor Grossu) raus. Aber auch die routinierten Gau-Heppenheimer forderten. SG Armsheim/Flonheim nach Elfmeterschießen Dritter Überhaupt sprach Schmitt von einem „Turnier mit Qualität“. Das schloss die andere Gruppe mit den Teams von der SG Dautenheim/Esselborn, der SG Rheinhessische Schweiz und der SG Armsheim/Flonheim ein. Eben die eingeschworenen Männer um das Trainergespann Pascal Mohr und Marco del Pin bestätigten Schmitts Einschätzung, als sie im Spiel um Platz drei den Titelverteidiger TSV Gau-Odernheim zuerst in das Elfmeterschießen zwangen (1:1) und dieses dann mit 6:5 gewannen.