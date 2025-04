SG Mauchenheim steht im Pokalfinale

Gabriel Hanauer (rechts) und seine Gefährten von der SG Mauchenheim/Freimersheim kämpften TuS Wörrstadt nieder (links Rafael Manuel Novo und Justin Leistner. Foto: Carsten Selak/pakalski-press

Mauchenheim. Der 4:3 (2:1)-Sieg der SG Mauchenheim/Freimersheim war gerade ein paar Minuten alt, da suchte sich Jannik Arm ein ruhiges Plätzchen. Er fand es auf der Bank und atmete erst einmal tief durch. Dann sagte der Fleißarbeiter der Spielgemeinschaft: „Diese Begegnung hat viel Kraft gekostet“. 90 Minuten hatten er und seine Teamgefährten darum gekämpft, TuS Wörrstadt in diesem Kreispokalhalbfinale erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. „Sonst hätten wir wahrscheinlich keine Chance gehabt“, so der 27-Jährige.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der Aufwand lohnte. Der Außenseiter qualifizierte sich fürs Finale im Kreispokal Alzey-Worms. Am 1. Mai geht es im Alzeyer Wartbergstadion gegen den TSV Gau-Odernheim II, also ein weiteres Spitzenteam der A-Klasse Alzey-Worms. Eins von der Größenordnung TuS Wörrstadts, dem auch in dieser Saison das Double versagt bleibt. In der vergangenen Runde scheiterte die Elf um Spielertrainer René Novo ausgesprochen unglücklich im Pokal-Endspiel gegen den TSV Armsheim. Diesmal war das Halbfinale Endstation - verdient, weil die SG Mauchenheim/Freimersheim einen Tick motivierter wirkte, eine starke Strategie hatte und mit Jens Maaß einen herausragenden Torhüter zwischen den Pfosten stehen hatte.

Jens Maaß imponiert Eben die Leistung des Keepers strich Jannik Arm heraus: „Wahnsinn, in diesem Alter“, schwärmte der Feldspieler. Immerhin ist Maaß inzwischen 45 Jahre alt. Der frühere Oberliga-Torhüter, der lange Jahre treu für die SG Lonsheim/Spielsheim spielte und maßgeblichen Anteil an deren Aufstieg in die Top-Drei der Verbandsliga hatte, musste in Mauchenheim zwar drei Bälle passieren lassen. Das spielte am Ende aber keine Rolle, weil er in entscheidenden Phase drei tolle Paraden zeigte. Gegen die durchgebrochenen Manuel Novo (2), Kevin Tuttas verteidigte er nach einer Stunde innerhalb von zehn Minuten den Anschlusstreffer zum 3:4. Es waren diese starken Szenen des Torhüters, die TuS Wörrstadts Restglauben an einen Sieg spürbar erschütterten.