SG Massen verpflichtet Yasin Toy – Führungsspieler für das Mittelfeld

„Wir waren hartnäckig – jetzt hat es geklappt“

„Er ist ein Spieler, an dem wir schon sehr lange dran sind. Wir waren hartnäckig, und nun hat es geklappt“, freut sich Massens Sportchef Roman Spielfeld gegenüber dem Hellweger Anzeiger über den Transfer. Toy spielte zuletzt drei Jahre in Soest, wo er sich schnell als Stammspieler etablierte. Nach dem Aufstieg in die Westfalenliga absolvierte er dort 37 Spiele und erzielte zwei Tore. Zuvor hatte er sechs Jahre lang beim SV Hilbeck in der Landesliga Westfalen Staffel 3 gespielt.