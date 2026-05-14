 2026-05-12T12:35:39.633Z

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SG Marbach/Rietheim folgt auf SG Schwarzwald-Union: Pokalfinale steht

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
Luis Richter (links/Archivfoto) setzte sich mit der SG Marbach/Rietheim gegen die SG Riedöschingen/Hondingen durch und steht nun im Pokalfinale.
Luis Richter (links/Archivfoto) setzte sich mit der SG Marbach/Rietheim gegen die SG Riedöschingen/Hondingen durch und steht nun im Pokalfinale. – Foto: Wolfgang Scheu

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Die SG Marbach/Rietheim setzt sich im Halbfinale gegen die SG Riedöschingen/Hondingen mit 2:1 durch. Und die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach schlägt den FC Kappel klar mit 5:0.

Im Duell der beiden Bezirksligisten gewann die SG Marbach/Rietheim am Mittwochabend knapp mit 2:1 (1:1) gegen die SG Riedöschingen/Hondingen durch. 300 Zuschauer sahen in Marbach eine rasante Halbfinalpartie. Morena Coppa brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Front. In der 39. Minute schob Nik Fluk überlegt zum 1:1 ein. Die Gäste waren nun in Spiel, ließen aber mehrere Möglichkeiten aus. Auf der Gegenseite markierte Flavio Ferragina in der 76. Minute das 2:1. "Es war ein Pokalfight. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, haben aber zu viele Chancen liegen lassen", klagte der Trainer von Riedöschingen/Hondingen, Fabio Berrer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.