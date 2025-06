SG Malsburg/Marzell-Wollbach feiert Aufstieg in die Kreisliga A

Als das Spiel beendet war, herzte die Schiedsrichtergilde ihren Dieter Grethler. Ihn zur Ehrdarbietung gleich in die Höhe zu werfen, darauf verzichteten sie indes. Solche Zelebrationen überließen sie dann doch lieber den aktiven Kickern. Vor der Gäste-Bank flogen die beiden Trainer durch die Luft: erst Fabian Schmid, dann Michael Motz. Mit dem Vorteil des 2:1-Siegs aus dem Hinspiel in die Partie gegangen, machte Malsburg/Marzell-Wollbach mit dem 4:1-Erfolg in Grenzach den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt.

Als die beiden Fußballteams auf den Kunstrasen einliefen, zeichnete sich die bekannte Szenerie aus Relegationsspielen ab. Zwei Fanblöcke säumten den Platz, aus der Heimecke der SG Grenzach-Wyhlen stieg rot-schwarzer Rauch auf, rot-weißer aus der Gästekurve der SG Malsburg/Marzell-Wollbach. An einer Seitenlinie derweil hatte sich noch eine dritte, eher selten gesehene Fangruppierung dazugesellt. Ihre Unterstützung galt Dieter Grethler. Der langjährige Unparteiische und Funktionär gab als Schiedsrichter-Assistent sein Abschiedsspiel – mit Mitte 70. Die Schiedsrichterkollegen kamen zahlreich – Sprechchöre inklusive. Und sie sahen einen Dieter Grethler, der seinen Job an der Seitenlinie wie eh und je erledigte: routiniert, ruhig, souverän.

„Das ist einfach unglaublich“, strahlte ein pitschepatschenasser und überglücklicher Michael Motz. Erst vor dieser Saison hatten sich die B-Kreisligisten SG Malsburg/Marzell und SV Wollbach zusammengeschlossen. Und so betonte Motz nach dem Triumph den besonderen Aspekt, „dass in der kurzen Zeit ein extremer Teamgeist im Fußball und im Privaten entstanden ist. Davon lebt die Mannschaft“, nannte er „Wille und Teamgeist“ als die entscheidenden Faktoren in der regulären Runde wie in den Aufstiegsspielen.

„Die erste Halbzeit war enttäuschend, wir waren nicht auf dem Platz“, konstatierte Grenzach-Wyhlens Trainer Heiko Heissenberger. Mögliche Gründe hierfür konnte er freilich so schnell nach Spielende noch nicht nennen. Immerhin, „die zweite Halbzeit war ein Stück weit besser“. Sein Team musste das Heft in die Hand nehmen und tat dies auch. Die Gastgeber waren spielbestimmend, drängten nach vorne. Doch die Grenzach-Wyhlener kreierten kaum zwingende Aktionen, auch nicht bei ihren zahlreichen Eckbällen.

Ein schneller Angriff über die rechte Seite mündete im 3:0 für Malsburg/Marzell-Wollbach: Der quirlige Jan Kroll hatte erfolgreich abgeschlossen (57.). Damit war der Wille der Gastgeber aber nicht gebrochen. „Wir stehen immer als Mannschaft zusammen, in positiven und negativen Momenten“, lobte Heissenberger seine Equipe, die weiter auf den ersten Treffer spielte. Es war schließlich ein unglückliches Eigentor durch Daniel Berger, dass die Bemühungen der Platzherren belohnte.

So ganz abschreiben konnte man die Grenzach-Wyhlener nicht. Auch wenn die Hürde, zumindest noch drei weitere Treffer erzielen zu müssen, um die Verlängerung zu erzwingen (Auswärtstore zählen bei gleicher Tordifferenz seit 2023 nicht mehr doppelt), weiter sehr hoch war. Ein weiterer Treffer hätte dem Heissenberger-Team durchaus Schwung verleihen können. Doch die Zeit rannte Grenzach-Wyhlen davon, und in der 85. Minute sorgte Stiefvater mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung.

So richtete Heissenberger die Worte zunächst an Malsburg/Marzell-Wollbach: „Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Kreisliga A.“ Der Kontrahent sei schlussendlich effektiver gewesen und habe in der Phase, in der seine SG hinten aufmachen musste, die Chancen genutzt. Motz wiederum hob die Gesamtleistung der Grenzach-Wyhlener hervor, „wir mussten das Maximale abrufen“. Gerade im Hinspiel hätte der Gegner ein super Spiel gemacht. Der Sieg im Rückspiel „ist einen Ticken zu hoch ausgefallen“, befand Motz.

Für Grenzach-Wyhlen und Heissenberger war es nach 2023 die zweite verlorene Relegation (damals gegen den TuS Efringen-Kirchen II). Aktuell befinde man sich in einem Umbruch, „wir versuchen, junge Spieler an die Mannschaft heranzuführen. Diesen Schritt gehen wir weiter und werden uns nächstes Jahr wieder mit ein, zwei Mann verjüngen und greifen neu an“, kündigte der Coach an.

Die SG Malsburg/Marzell-Wollbach übertraf derweil ihre eigenen Erwartungen bei weitem. „Dieses Jahr war es noch nicht das Ziel, oben mitzuspielen“, blickte Motz zurück. In der Findungsphase galt, „die zwei Mannschaften zusammenzubringen, ein Spielsystem zu etablieren“. Das gelang zügig. „Wir haben so schnell Fortschritte gemacht, dass wir gesagt haben: Warum sollen wir die Erwartungen zurückschrauben? Jetzt lassen wir die Jungs einfach rennen und schauen, was rauskommt.“

Auf die Vizemeisterschaft in der B-Staffel I folgte nun der Triumph in den Aufstiegsspielen. Und der wird gebührend zelebriert. „Wir machen heute die Nacht zum Tage“, sagte Motz. „Die Jungs sollen feiern, sie haben es mehr als verdient. Sie haben eine Bombensaison gespielt.“

SG Grenzach-Wyhlen: Heinrich; Bächle (70. Ocampo), Redzepi, Kipka, Alsaabi (46. Meyer), Hohmann, Hauptmann (20. Schneider/70. Hölscher), Shelemekh, Teker, Hanselmann, Sergiacomo. SG Malsburg/Marzell-Wollbach: Hergenreiter; Berger, Kreiter (82. Baumann), F. Wetzel (88. Otte), L. Wetzel, Holwerda 75. (Oßwald), Brombacher, Braun, Schmidt, S. Stiefvater (87. Hollenwäger), Kroll (77. Folk). Tore: 0:1 S. Stiefvater (24.), 0:2 Holwerda (39.), 0:3 Kroll (58.), 1:3 Berger (72./Eigentor), 1:4 S. Stiefvater (85.). Schiedsrichter: Ralf Brombacher (Kandern). Schiedsrichter-Assistenten: Gerrit Peukert, Dieter Grethler. Zuschauer: 400. Gelb-Rot: Oßwald (90.+1/SGMMW).