SG Mallersdorf: »Mit uns ist zu rechnen« - Prominente Unterstützung

Bekanntes Gesicht: Paul Grauschopf (li.) wird zumindest in der Vorrunde für die SG Mallersdorf/Grafentraubach auflaufen. – Foto: Alfred Brumbauer

Denkbar knapp ist die SG Mallersdorf/Grafentraubach vor wenigen Wochen am Aufstieg vorbeigeschrammt. Ende Mai hatte der SV Hofkirchen im alles entscheidenden Spiel in der Verlängerung den längeren Atem und beendete die Träume vom Durchmarsch in die Bezirksliga. Die Enttäuschung ist aber mittlerweile aus den Kleidern geschüttelt. Die Mallersdorfer bereiten sich gerade intensiv auf die neue Saison in der Kreisliga Donau-Laaber vor, wollen wieder ein Wörtchen bei der Vergabe der Spitzenplätze mitreden - und können zumindest in der ersten Saisonphase auf prominente Unterstützung bauen...

Paul Grauschopf wird die Schuhe in der Vorrunde für die SG schnüren. Der 26-Jährige führte in der vergangenen Spielzeit noch die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern als Kapitän aufs Feld, möchte allerdings nun ein wenig kürzertreten und hat zudem eine längere Reise geplant. Pauls älterer Bruder Cornelius fungiert übrigens zusammen mit Moritz Löffler als Spielertrainer und dürfte sicher das eine oder andere gute Wort beim Ex-Profi eingelegt haben, der für die SpVgg Unterhaching bereits in der 3. Liga am Ball war. "Paul wird in der Vorrunde bei uns mit dabei sein, dann will er zu einer längeren Reise aufbrechen. Wie es nach seiner Rückkehr sportlich mit ihm weitergeht, das werden wir sehen. Er soll im Mittelfeld die Fäden ziehen und was noch ganz wichtig ist: Von ihm können sich unsere jungen Spieler sicher eine Menge abschauen", freut sich Armin Daffner, der Sportliche Leiter bei der SG.

Wieder fit: Spielertrainer Moritz Löffler (re.) ist nach seiner schweren Schulterverletzung zurück. – Foto: Alfred Brumbauer