SG Mallersdorf: »Geht nicht immer nur aufwärts«

Die SG Mallersdorf / Grafentraubach hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Daffner, Fischer & Co. schafften den Durchmarsch von der A-Klasse bis in die Kreisliga und verpassten den Aufstiegs-Hattrick nur denkbar knapp. Im dritten und allesentscheidenden Relegationsmatch zur Bezirksliga musste sich der Vizemeister der Kreisliga Donau-Laaber den SV Hofkirchen mit 1:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Bis vor eineinhalb Wochen waren die Schützlinge von Moritz Löffler und Cornelius Grauschopf in der laufenden Runde noch ungeschlagen, ehe es nun zwei Pleiten in Folge setzte.

Gegen die SG Offenstetten / Rohr kassierte die Sportgemeinschaft eine 0:4-Heimschlappe. Am Tag der Deutschen Einheit zog das Team gegen Neuling SG Sandharlanden / Bad Gögging völlig überraschend mit 1:3 den Kürzeren. "Die Leistung am Freitag war inakzeptabel. Wir haben keinerlei Energie aufs Feld bekommen und uns kaum gewehrt", analysiert Cornelius Grauschopf, der aber einen gefassten Eindruck macht: "Personell kommen wir so ziemlich auf der letzten Rille daher. Am Montag wurde Kevin Prebeck-Sanchez, der seit über vier Monaten außer Gefecht ist, am Sprunggelenk operiert und wird uns auf unbestimmte Zeit ausfallen. Philip Kleinevoss plagt sich seit der Sommer-Vorbereitung mit Knieproblemen herum und konnte noch keine Minute spielen. Auch Sebastian Draszczyk steht uns schon seit einigen Wochen nicht mehr zur Verfügung. Im Sommer haben wir zudem unseren Top-Scorer Fabian Prebeck-Sanchez zum FC Dingolfing abgeben müssen. Das sind alles Faktoren, die man in Betracht ziehen muss. Drei wichtige Offensivkräfte der Vorsaison, die gemeinsam 40 Tore erzielt haben, sind uns weggebrochen."







