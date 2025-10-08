 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Die erfolgsverwöhnten Fußballer der SG Mallersdorf / Grafentraubach machen derzeit eine etwas schwierige Phase durch
Die erfolgsverwöhnten Fußballer der SG Mallersdorf / Grafentraubach machen derzeit eine etwas schwierige Phase durch – Foto: Alfred Brumbauer

SG Mallersdorf: »Geht nicht immer nur aufwärts«

Der Kreisliga-Vizemeister steckt in einer Formkrise und kann am Wochenende letztmals auf Ex-Profi Paul Grauschopf zurückgreifen

Die SG Mallersdorf / Grafentraubach hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Daffner, Fischer & Co. schafften den Durchmarsch von der A-Klasse bis in die Kreisliga und verpassten den Aufstiegs-Hattrick nur denkbar knapp. Im dritten und allesentscheidenden Relegationsmatch zur Bezirksliga musste sich der Vizemeister der Kreisliga Donau-Laaber den SV Hofkirchen mit 1:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Bis vor eineinhalb Wochen waren die Schützlinge von Moritz Löffler und Cornelius Grauschopf in der laufenden Runde noch ungeschlagen, ehe es nun zwei Pleiten in Folge setzte.

Gegen die SG Offenstetten / Rohr kassierte die Sportgemeinschaft eine 0:4-Heimschlappe. Am Tag der Deutschen Einheit zog das Team gegen Neuling SG Sandharlanden / Bad Gögging völlig überraschend mit 1:3 den Kürzeren. "Die Leistung am Freitag war inakzeptabel. Wir haben keinerlei Energie aufs Feld bekommen und uns kaum gewehrt", analysiert Cornelius Grauschopf, der aber einen gefassten Eindruck macht: "Personell kommen wir so ziemlich auf der letzten Rille daher. Am Montag wurde Kevin Prebeck-Sanchez, der seit über vier Monaten außer Gefecht ist, am Sprunggelenk operiert und wird uns auf unbestimmte Zeit ausfallen. Philip Kleinevoss plagt sich seit der Sommer-Vorbereitung mit Knieproblemen herum und konnte noch keine Minute spielen. Auch Sebastian Draszczyk steht uns schon seit einigen Wochen nicht mehr zur Verfügung. Im Sommer haben wir zudem unseren Top-Scorer Fabian Prebeck-Sanchez zum FC Dingolfing abgeben müssen. Das sind alles Faktoren, die man in Betracht ziehen muss. Drei wichtige Offensivkräfte der Vorsaison, die gemeinsam 40 Tore erzielt haben, sind uns weggebrochen."



Ex-Profi Paul Grauschopf (am Ball im blauen Trikot) wird am Wochenende vorerst letztmals für die SG auflaufen
Ex-Profi Paul Grauschopf (am Ball im blauen Trikot) wird am Wochenende vorerst letztmals für die SG auflaufen – Foto: Nicole Seidl




Zudem hat sich die Wahrnehmung der Fußballer aus Mallersdorf und Grafentraubach auf allen Ebenen verändert. "Die Erwartungshaltung im Umfeld ist gestiegen, auch in der Liga werden wir mittlerweile anders gesehen. Die meisten Gegner wählen gegen uns einen defensiven Ansatz und sind hochmotiviert. Wenn man dann nicht hundertprozentig dagegenhält, reicht es nicht", weiß Grauschopf, der am Sonntag im Auswärtsspiel beim FC Ergolding II (vorerst) letztmals auf seinen Bruder Paul Grauschopf, der 48 Drittliga-Spiele für die SpVgg Unterhaching bestritten hat, zurückgreifen kann: "Paul macht eine bereits länger geplante Südostasien-Reise. Ob er uns nach seiner Rückkehr im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen wird, ist noch offen. Mit seiner Präsenz und Qualität auf der Sechser-Position hat er gerade in den letzten Wochen viel zusammengehalten und uns einiges gegeben. Wenn er ab kommender Woche nicht mehr da ist, wird das für uns ein herber Verlust sein."



Ob sich die SG-Kicker vielleicht sogar bald komplett aus dem Aufstiegsrennen verabschieden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Vor der Winterpause stehen unter anderem noch die Duelle gegen Spitzenreiter Adlkofen und den derzeitigen Rangzweiten Neustadt/Donau auf dem Programm. "Wir werden alles probieren, um die Trendwende zu schaffen. Es geht nicht immer nur aufwärts im Fußball, daher müssen wir auch mal eine solche Phase meistern", betont Cornelius Grauschopf.

