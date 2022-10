SG macht es gegen SGM deutlich...

Die Zuschauer hatten gerade ihren Platz eingenommen, da schlug Alexander Jordan einen langen Ball aus dem Mittelkreis auf das linke Eck des Strafraumes. Der Ball sprang einmal auf und Manuel Bartruff nahm das Ding dann einfach mal mit vollem Risiko direkt. Und er wurde belohnt. Der Ball flog in den Winkel und die SG führte. Sechs Minuten später hätte Matthias Geiger auf 2:0 erhöhen können. Raphael Weilbrenner spielte erneut einen Ball auf Dauerläufer Manuel Bartruff, der den Ball flach vor das Tor zog. Matthias Geiger nahm den Ball dort etwa am Elfmeterpunkt an, drehte sich und schoss. Aber der Torhüter war zur Stelle. Fünf Minuten später hatte die SG dann etwas Glück als Goalie Marco Lange nicht an die Flanke von unserer linken Abwehrseite rankam und der Stürmer hinter ihm den Ball aus sieben Metern drüberköpfte. Nach einer knappen halben Stunde war Herr Lange dann bei einem Freistoß aus 25 Metern zur Stelle und lenkte diesen gut getretenen Standard zur Ecke. In der (32.) war die SG wieder im Angriff, welcher aber abgefangen wurde. Der schnelle Konter gegen die weit aufgerückte Abwehr ging der SG und dem Schiedsrichter zu schnell (Anm. d. Red.: 2m Abseits). Marco Lange konnte den ersten Schuss aus kurzer Distanz noch abwehren, beim Nachschuss war er aber machtlos. Ausgleich. In der (39.) ging dann Nico Dobmeier mit dem Ball am Fuß in Richtung Gästebox, sah Maurice Gysinn rechts frei mitlaufen, legte den Ball rüber und Maurice ging in die Box und schloss dann aus etwas spitzem Winkel aus 12 Metern ab. Außennetz. Im Gegenzug brannte es dann auf der anderen Seite wieder. Einen Freistoß aus dem zentralen Mittelfeld konnte einer der extrem hochgewachsenen Gäste per Kopf an den langen Pfosten verlängern. Marco Lange machte sein Tor aber zu, indem er den Winkel enorm verkürzte und letztlich konnte Moritz Schuischel die Sache bereinigen. Halbzeit? Nee, nee. Wir machen noch bissle weiter. Matthias Geiger hatte den Ball zentral im Mittelfeld und legte diesen Manuel Bartruff in den Lauf, der von links kommend dann auf das Tor zulief. (Anm. d. fairen Redaktion: Hier standen die Gästefans günstiger und reklamierten auf Abseits.) Uneigennützig legte er im genau richtigen Moment quer, sodass Maurice Gysinn quasi noch einschieben musste. 2:1. Jetzt Halbzeit? Ja. Wer jetzt dachte, die Gäste kämen in der zweiten Halbzeit mit Druck, um den Ausgleich zu erzielen, sah sich getäuscht. Sicher war das der Plan der SGM, die SG spielte aber bei diesem Plan nicht mit, spielte stattdessen selber schönen Fußball und sich die eine oder andere Chance heraus. Die Defensive hatte alles im Griff und letztlich kamen nur noch einige harmlose Aktionen von Höchstberg/Tiefenbach zustande. Nach einem Geiger-Eckball in der (57.) köpfte Nico Dobmeier aus sieben Metern knapp drüber und es stand weiter 2:1. In der (64.) gab es dann aber ein Laufduell zwischen einem SGler und einem SGMler. Der SGMler blieb vorne und spielte den Ball zurück zu seinem Torhüter, welcher den Ball mit den Händen aufnahm. Indirekter Freistoß am Fünfereck. Die beiden SG-Protagonisten Dobmeier und Geiger tuschelten und schmiedeten offensichtlich einen Plan. Mit 11 Mann im eigenen Fünfer versuchten die Gäste, das drohende Unheil abzuwenden, aber der Dobmeier-Geiger-Plan war zu gut. Nico tippt den Ball ganz kurz an, Matze knallte das Ding in die Maschen. Die SGM Höchstberg/Tiefenbach ergab sich nun so ein wenig, nach vorne ging bei ihnen nichts mehr. Anders die SG. Sie hatte Bock. (81.) Maurice Gysinn auf rechts spielte zu Matze Geiger. Der spielte direkt zu Nico Dobmeier, welcher per Hacke den Doppelpass zurück in den Lauf von Herrn Geiger spielte. Dessen Abschluss konnte dann leider gerade noch so von einem Abwehrspieler geblockt werden. Alleine diese Kombination hätte eigentlich einen Treffer verdient gehabt. Ok, fällt dieser eben ein paar Sekunden später. Nico Dobmeier auf Manuel Bartruff, dieser in die Mitte vors Tor. Dort Matthias Geiger. 4:1. Drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit passte dann Emre Sari von links in die Mitte zu Nico Dobmeier, der an der Strafraumlinie viel Zeit hatte. Nico kuckte. Nico zielte, Nico kuckte nochmal. Nico schoss. Nico traf flach genau ins lange Eck. Nico erzielt den 5:1-Endstand.