SG Lühe feiert dank eines Hattrick-Mannes

Lars Neufang trifft dreimal gegen Bargstedt

Die SG Lühe hat am Donnerstagabend das Kreisliga-Nachholspiel gegen den TuS „Eiche“ Bargstedt für sich entschieden. Mit einem Dreierpack krönte sich Mittelfeldspieler Lars Neufang zum Matchwinner, der sein Tore-Konto auf elf Saisontreffer auffüllte.

„Es war schwere Kost, wir haben die Chancen eiskalter genutzt“, resümiert SG-Trainer Steffen Wilkens. „Bargstedt hat kämpferisch gut dagegengehalten und uns das Leben schwer gemacht, am Ende war es aber auch verdient, dass das Spiel auf unsere Seite gefallen ist.“

Lühe arbeitet sich in den Windschatten der Spitzengruppe, Bargstedt klebt auf einem Abstiegsplatz fest.

Tore: 1:0 (7.) Huber, 2:0 (57.) und 3:0 (77.) beide Neufang, 3:1 (80., FE) Lemmermann, 4:1 (90.) Neufang, 4:2 (90.+2) Werny.