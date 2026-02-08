SG Lindberg II / Rabenstein I: Rietzler kommt als spielender Co Der routinierte Defensivmann wechselt im Sommer vom Kreisligisten Langdorf zur SG von PM · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Patrick Rietzler (zweiter von rechts in rot) wird Co-Spielertrainer bei der SG Lindberg II / Rabenstein I – Foto: Helmut Weiderer

Die SG Lindberg/Rabenstein-Klautzenbach stellt bereits die Weichen für die kommende Saison und verpflichtet Defensivspieler Patrick Rietzler als neuen Co-Spielercoach vom Kreisligsiten FC Langdorf. Der 36-Jährige wird das Trainerteam ab der Saison 2026/2027 an der Seite von Andreas Bischoff ergänzen, der ebenfalls für die nächste Spielzeit zugesagt hat.

"Die Gespräche zwischen beiden Vereinen verliefen konstruktiv und führten zügig zu einer Einigung bezüglich der Fortsetzung der Spielgemeinschaft. Nachdem uns Marcel Hantich mitgeteilt hat, dass er überlegt sein Engagement als Co-Trainer zu beenden, haben wir gezielt nach einem passenden Partner für Andreas Bischoff gesucht. Mit Patrick Rietzeler sehen wir einen Kandidaten, der im Team eine entscheidende Rolle übernehmen kann. Wir sind überzeugt, dass diese Verpflichtung einen weiteren Schritt nach vorne für die Mannschaft bedeutet. Die aktuelle Debütsaison verläuft grundsätzlich wie erwartet und wir möchten uns sportlich gemeinsam mit dem neuen Trainerteam weiterentwickeln“, erläutert Michael Erl, Spartenleiter des TSV Lindberg.





Durch die Verpflichtung des erfahrenen Co-Spielertrainers sieht man sich bei der SG Lindberg II / Rabenstein I auf dem besten Weg für eine erfolgreiche Saison 2026/27 und der Sportliche Leiter des TSV Lindberg Christoph Fischer ergänzt: "Mit Patrick konnten wir unseren absoluten Wunschkandidaten verpflichten. Er kennt bereits große Teile der Mannschaft und wird zusammen mit Andreas super harmonieren. Wir sind überzeugt, dass uns seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung sofort weiterhelfen werden." Auch seitens der Rabensteiner Vereinsführung wird die Personalie Rietzler positiv aufgenommen: "Wir freuen uns, Patrick als erfahrenen Spieler und alten Weggefährten im Trainerteam begrüßen zu dürfen. Durch seine langjährige Spielpraxis sowie sein ausgeprägtes Spielverständnis erwarten wir wertvolle Impulse für unser Team – sowohl auf als auch neben dem Platz. Mit seiner engagierten Einstellung und seiner Einsatzbereitschaft ist er eine Bereicherung für die Mannschaft und das Vereinsleben insgesamt. Das Patrick und Andreas miteinander vertraut sind, lässt auf eine reibungslose Zusammenarbeit schließen. Unser Dank gilt auch Marcel Hantich, der aus zeitlichen Gründen seine Tätigkeit als Co- Trainer beendet, jedoch weiterhin als Spieler für unsere Mannschaft aktiv bleibt“, betont Fabian Kieslinger, Spartenleiter der SpVgg Rabenstein.





Rietzler kehrt damit nach seinem Engagement beim FC Langdorf zu seinem Heimatverein zurück und übernimmt bereits zum zweiten Mal das Traineramt im Bergdorf. "Nach dem ersten Gespräch war rasch klar, dass die Zielsetzungen übereinstimmen. Die professionelle Zusammenarbeit der beiden Vereine innerhalb der SG ist deutlich zu spüren. Dass ich zusammen mit meinem Freund Andreas Bischoff das Trainerteam bilden darf, freut mich umso mehr“, erklärt Rietzler. Seine Zielsetzung ist klar definiert: "Ich strebe an, die Spielgemeinschaft als solide A-Klassenmannschaft zu etablieren und junge Talente behutsam an den Kader der ersten Mannschaft heranzuführen. Der Zusammenhalt im Verein steht für mich im Mittelpunkt; durch gemeinsames Engagement können wir die gesteckten Ziele erreichen. Egal ob bei der Vereinsführung, Mannschaft oder Fans, egal ob daheim oder auswärts, zusammen lässt sich Woche für Woche etwas auf die Beine stellen.“







Marcel Hantich gibt seinen Co-Trainerposten im Mai ab – Foto: Verein