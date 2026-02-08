SG Lindberg II / Rabenstein I: Rietzler kommt als spielender Co

Die SG Lindberg/Rabenstein-Klautzenbach stellt bereits die Weichen für die kommende Saison und verpflichtet Defensivspieler Patrick Rietzler als neuen Co-Spielercoach vom Kreisligsiten FC Langdorf. Der 36-Jährige wird das Trainerteam ab der Saison 2026/2027 an der Seite von Andreas Bischoff ergänzen, der ebenfalls für die nächste Spielzeit zugesagt hat.
"Die Gespräche zwischen beiden Vereinen verliefen konstruktiv und führten zügig zu einer Einigung bezüglich der Fortsetzung der Spielgemeinschaft. Nachdem uns Marcel Hantich mitgeteilt hat, dass er überlegt sein Engagement als Co-Trainer zu beenden, haben wir gezielt nach einem passenden Partner für Andreas Bischoff gesucht. Mit Patrick Rietzeler sehen wir einen Kandidaten, der im Team eine entscheidende Rolle übernehmen kann. Wir sind überzeugt, dass diese Verpflichtung einen weiteren Schritt nach vorne für die Mannschaft bedeutet. Die aktuelle Debütsaison verläuft grundsätzlich wie erwartet und wir möchten uns sportlich gemeinsam mit dem neuen Trainerteam weiterentwickeln“, erläutert Michael Erl, Spartenleiter des TSV Lindberg.
Durch die Verpflichtung des erfahrenen Co-Spielertrainers sieht man sich bei der SG Lindberg II / Rabenstein I auf dem besten Weg für eine erfolgreiche Saison 2026/27 und der Sportliche Leiter des TSV Lindberg Christoph Fischer ergänzt: "Mit Patrick konnten wir unseren absoluten Wunschkandidaten verpflichten. Er kennt bereits große Teile der Mannschaft und wird zusammen mit Andreas super harmonieren. Wir sind überzeugt, dass uns seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung sofort weiterhelfen werden." Auch seitens der Rabensteiner Vereinsführung wird die Personalie Rietzler positiv aufgenommen: "Wir freuen uns, Patrick als erfahrenen Spieler und alten Weggefährten im Trainerteam begrüßen zu dürfen. Durch seine langjährige Spielpraxis sowie sein ausgeprägtes Spielverständnis erwarten wir wertvolle Impulse für unser Team – sowohl auf als auch neben dem Platz. Mit seiner engagierten Einstellung und seiner Einsatzbereitschaft ist er eine Bereicherung für die Mannschaft und das Vereinsleben insgesamt. Das Patrick und Andreas miteinander vertraut sind, lässt auf eine reibungslose Zusammenarbeit schließen. Unser Dank gilt auch Marcel Hantich, der aus zeitlichen Gründen seine Tätigkeit als Co- Trainer beendet, jedoch weiterhin als Spieler für unsere Mannschaft aktiv bleibt“, betont Fabian Kieslinger, Spartenleiter der SpVgg Rabenstein.
Rietzler kehrt damit nach seinem Engagement beim FC Langdorf zu seinem Heimatverein zurück und übernimmt bereits zum zweiten Mal das Traineramt im Bergdorf. "Nach dem ersten Gespräch war rasch klar, dass die Zielsetzungen übereinstimmen. Die professionelle Zusammenarbeit der beiden Vereine innerhalb der SG ist deutlich zu spüren. Dass ich zusammen mit meinem Freund Andreas Bischoff das Trainerteam bilden darf, freut mich umso mehr“, erklärt Rietzler. Seine Zielsetzung ist klar definiert: "Ich strebe an, die Spielgemeinschaft als solide A-Klassenmannschaft zu etablieren und junge Talente behutsam an den Kader der ersten Mannschaft heranzuführen. Der Zusammenhalt im Verein steht für mich im Mittelpunkt; durch gemeinsames Engagement können wir die gesteckten Ziele erreichen. Egal ob bei der Vereinsführung, Mannschaft oder Fans, egal ob daheim oder auswärts, zusammen lässt sich Woche für Woche etwas auf die Beine stellen.“
Die Vorfreude über die Verpflichtung seines ehemaligen Teamkollegen ist auch bei Chefanweiser Andreas Bischoff zu spüren: "Ich freue mich auf die Unterstützung von Patrick, da wir durch ihn nicht nur einen höherklassig erprobten Fußballer, sondern auch einen Top-Charakter hinzubekommen. Wir kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren und er bringt die richtige Einstellung zum Fußball mit. Zudem ist Patrick jemand, auf den man sich auf und neben dem Platz zu 100 Prozent verlassen kann. Ich erwarte mir von ihm, dass er uns neben neuen Trainingsimpulsen auch defensiv stabiler macht. Sollte Alles so funktionieren wie wir uns das Ganze vorstellen, können wir uns zur neuen Saison definitiv in der Tabelle weiter nach vorne kämpfen." Auch zum Abschied seines Co-Trainers Marcel Hantich hat der ehemalige Bezirksoberligaspieler noch ein paar warme Worte parat: "Ich möchte ich mich natürlich noch bei Marcel für seinen Einsatz und die Unterstützung bedanken. Die Zusammenarbeit hat und wird sicherlich auch noch die restliche Saison super funktionieren. Ich freue mich natürlich, dass er als wichtiger Bestandteil der Mannschaft weiterhin als Spieler erhalten bleibt.“
Auch der scheidende Co-Trainer Hantich hat noch ein paar Worte zum anstehenden Abschied und möchte seine Beweggründe erläutern: "Zur kommenden Saison werde ich das Amt als Co-Spielertrainer ablegen. Der ausschlaggebende Grund für diesen Schritt ist vor allem der zeitliche Faktor, da mittlerweile neben dem Fußball auch andere Freizeitaktivitäten mehr Raum einnehmen und sich zudem die Möglichkeit mit Patrick als neuem Co-Trainer ergab. Die Gespräche über diese Entscheidung habe ich gemeinsam mit Andi geführt und sie waren zu jeder Zeit offen und fair. Wichtig war mir dabei, dass für ihn eine passende Lösung gefunden wird. Diese Voraussetzung ist mit Patrick in meinen Augen absolut erfüllt. Die Zusammenarbeit mit Andreas war während meiner gesamten Zeit durchweg positiv, vertrauensvoll und respektvoll. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich für die gemeinsame Zeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Das Ablegen des Traineramtes bedeutet nicht zwingend den vollständigen Rückzug aus dem Fußball. Vielmehr möchte ich künftig etwas kürzertreten, werde Verein und Fußball aber weiterhin verbunden bleiben."