SG Lenzkirch-Saig und der SV Grafenhausen auf Höhenflug Das Kanefeyer-Team besiegt DJK Donaueschingen II +++ Die Boll-Elf setzt sich robust in Schluchsee durch +++ Ideenlose Eisenbacher patzen

SSC Donaueschingen - SV TuS Immendingen 0:6 (0:3). "Mit dem Ergebnis sind wir noch gut bedient", zeigte sich Heimtrainer Patrick Fleig nach der Pleite ernüchtert. Immendingen gewann auch in der Höhe verdient. "Das Problem ist einfach, dass wir unter der Woche nur sieben Spieler im Training haben", haderte Fleig mit der Personalsituation beim SSC. Nichtsdestotrotz müsse sich sein Team bis zur Winterpause so gut wie möglich verkaufen, so die Forderung des Coaches. Tore: 0:1 Ebertsch (17.), 0:2 Häussler (28.), 0:3 Ebertsch (32.), 0:4 Lappanese (52.), 0:5 Yüce (58.), 0:6 Ndow (77.). SR: Kaiser. Z: 70.





SG Schluchsee/Feldberg - SV Grafenhausen 2:4 (0:1). Nach starkem Beginn der SG übernahmen die Gäste die Regie. Mit einer dominanten Phase nach Wiederbeginn verdiente sich Schluchsee den zwischenzeitlichen Ausgleich. "Doch dann kassieren wir durch einen dummen Elfmeter das 2:3", haderte SG-Coach Norbert Lewke. Schluchsee drängte auf den erneuten Ausgleich, doch Grafenhausen nutzte den sich bietenden Raum und entschied die Partie durch Isele in der 88. Minute. Tore: 0:1 Sauer (13.), 1:1 Schlageter (57.), 1:2 Sauer (60.), 2:2 Kaiser (74.), 2:3 Eichhorn (82.), 2:4 Isele (88.). SR: Kleiser. Z: 280.





SV Mundelfingen - TuS Blumberg 2:1 (2:0). Mundelfingen belohnte sich für eine starke erste Halbzeit mit einer Zwei-Tore-Führung. Allerdings tauchte auch Blumberg immer wieder gefährlich im gegnerischen Sechzehner auf, doch SV-Keeper Janis Schmid erwischte einen Sahnetag: Lediglich einmal musste der Schlussmann hinter sich greifen und hielt so den knappen Heimsieg fest. "Nach dem Anschlusstreffer stand das Spiel auf Messers Schneide. Aber wir haben es nach Hause geschaukelt gekriegt", konstatierte Mundelfingens Trainer Markus Ettwein erleichtert. Tore: 1:0 Strohmayer (22.), 2:0 Allaut (42.), 2:1 Bodenseh (73.). Schiedsrichter: Demiral. Zuschauer: 250.





SG Kirchen-Hausen - SG Friedenweiler/Rötenbach 4:1 (2:1). "Es war auf diesem Untergrund schwierig, schönen Fußball zu spielen", befand Kirchen-Hausens Trainer Berkay Cakici. Trotz schwer zu bespielendem Geläuf fuhr seine Elf einen nie gefährdeten Dreier ein, der "an einem besseren Tag auch noch deutlich höher ausfallen kann", so Cakici. Die Gäste tauchten über die gesamte Spieldauer nur einmal gefährlich vor dem SG-Tor auf und nutzten diese Chance prompt zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Ansonsten war Friedenweiler im wahrsten Sinne des Wortes chancenlos. Tore: 1:0 Krukenberg (11.), 1:1 Michel (43.), 2:1, 3:1 Krukenberg (45., 64.), 4:1 Stihl (69.). SR: Kosutic. Z: 120.





SG Lenzkirch-Saig - DJK Donaueschingen II 3:0 (1:0). In einer temporeichen Begegnung gingen die Gastgeber nach einem Eckball durch einen abgefälschten Schuss in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Lenzkirch-Saig auf 2:0, "obwohl Donaueschingen echt gut mitgespielt hat", wie SG-Coach Fabian Kanefeyer befand. "Wir haben zum richtigen Zeitpunkt unsere Tore gemacht", wusste Kanefeyer den deutlichen Heimsieg richtig einzuordnen. Tore: 1:0 Meise (10.), 2:0 Jägler (48.), 3:0 Böhler (88.). SR: Milic. Z: 100.





SV Eisenbach - TuS Oberbaldingen 0:1 (0:0). Die Gastgeber verzeichneten im ersten Durchgang ein deutliches Plus beim Ballbesitz, konnten diese Dominanz allerdings nicht in etwas Zählbares verwandeln – auch weil bei einem Torschuss das Lattenkreuz im Weg stand. Das goldene Tor war den Gästen vergönnt, woraufhin Eisenbach wütend anrannte. Ein Treffer wollte dem SVE jedoch nicht gelingen, "weil wir zu ideenlos im Spiel nach vorne waren", wie Trainer Daniel Gemeinder monierte. Tor: 0:1 Bässler (61.). SR: Gottwalt. Z: 120.





SG Unadingen/Dittishausen - SV Öfingen. Die Partie wurde nach einer Verletzung des Schiedsrichters beim Stand von 1:0 für die SG Unadingen abgebrochen.