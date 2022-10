SG Lemgow/Gusborn gewinnt Spitzenspiel der Frauen Bezirksliga Ost 2:1 beim Buchholzer FC +++ Bildergalerie vom Spiel

Alle drei Treffer vielen bereits in der ersten Halbzeit der Begegnung. Der Aufsteiger aus dem Wendland ging in der 18. Spielminute durch Kim-Laura Leist-Schmidt auf dem Kunstrasenplatz des BFC in Führung. Katrin Matthies erzielte nur acht Minuten später den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, ehe Marlen Leist mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 40 Spielminute alles klar machte.