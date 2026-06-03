SG Lechsee muss gegen Penzing ran: „Voller Einsatz oder untergehen"

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse; SV Hohenfurch (in weißen Trikots) im Heimspiel gegen die SG Lechsee am 9. November 2025 – Foto: Holger Wieland

Die SG Lechsee spielt gegen den FC Penzing um den Klassenerhalt in der Kreisklasse. Abteilungsleiter Simon Natzeder fordert: „volles Programm, alles reinhauen".

Nach einem rabenschwarzen Wochenende richtet sich der Blick der SG Lechsee nach vorn. „Wir haben unsere Situation angenommen“, betont Simon Natzeder. Ihm sei bewusst, dass sein Team nach dem Motto „Do or die“ spiele. Für den Abteilungsleiter kam es selbst ein wenig überraschend, dass sich seine Mannschaft nach dem Saisonende in der Kreisklasse auf einmal in der Relegation wiederfand. Zuvor hatten sich die Kicker vom Lech fast immer über dem ominösen Strich bewegt, der das rettende Ufer von der Abstiegszone trennt. Nach der Niederlage in Unterdießen am letzten Spieltag wurde der elfte Tabellenplatz zur Gewissheit für die Spielgemeinschaft aus Lechbruck und Prem.

Nun heißt es für sie, die Situation anzunehmen und den Klassenerhalt in der Kreisklasse eben auf dem Umweg zu schaffen. „Volles Programm, alles reinhauen, voller Einsatz“, fordert Natzeder deshalb von seinen Fußballern für das Relegationshinspiel diesen Mittwoch (3. Juni) gegen den FC Penzing auf dem Sportplatz Lechaue in Prem (18.30 Uhr). Entweder die Aufgabe erledigen oder untergehen.

Lechsees Fußballerchef wünscht sich Unterstützung von Nachbarvereinen

Dass auch die Fußballer vom Lechsee ihr Heil in der Relegation suchen müssen, passt zur allgemeinen Situation rund um den Auerberg in diesem Juni. Am Dienstagabend traf bereits der TSV Burggen/Bernbeuren auf den TSV Otterfing, auch der TSV Steingaden muss am kommenden Donnerstag bei der SG Apfeldorf/Kinsau in die Verlängerung. „Wir hoffen auf gegenseitige Unterstützung“, erwartet sich Natzeder die Solidarität der Vereine aus dem Südwesten des Landkreises Weilheim-Schongau. Schließlich kennt man sich gegenseitig nur zu gut.

Für die SG Lechsee ist A-Klassen-Vizemeister FC Penzing ein unbeschriebenes Blatt

Ein unbeschriebenes Blatt stellt dagegen der FC Penzing für den Abteilungsleiter dar. Was es wirklich mit dem Vizemeister der A-Klasse 7 auf sich hat, lässt sich nur schwer sagen. „Wir wissen nur, dass sie viele Tore geschossen, aber auch viele kassiert haben“, räumt Natzeder ein. Insgesamt waren es imponierende 75 Treffer in 22 Partien und damit die meisten in der Gruppe. Am häufigsten trugen sich Thomas Hasche (14), Moritz Sedlmaier (14) und Lars Frohne (9) in die Torschützenliste ein. Das Trio zeichnet für ungefähr die Häfte der Penzinger Treffer verantwortlich. In der Abwehr liegt die vermeintliche Schwäche des ehemaligen Bezirksligisten. 40 Tore bekamen die Penzinger eingeschenkt. Es ist trotzdem noch der viertbeste Wert in der Liga, in der defensive Stabilität offensichtlich eher nebensächlich ist. Nur, welchen Aussagewert haben diese Zahlen? „Die Leistungsdichte in der Kreisklasse ist um einiges anders als in der A-Klasse“, gibt Natzeder zu bedenken. Auffällig ist jedenfalls, dass die Penzinger auswärts sogar noch häufiger ins Schwarze getroffen haben als zu Hause.

SG Lechsee setzt gegen Penzing auf seine Heimstärke

Die Stärke der Spielgemeinschaft Lechsee liegt dagegen auf dem eigenen Platz. Von ihren 28 Punkten in der abgelaufenen Saison konnte sie 17 daheim verbuchen. „Wir schauen, dass wir unseren Heimvorteil ummünzen“, hofft Natzeder, dass sein Team heute schon eine solide Basis legt, bevor es am kommenden Samstag, 6. Juni, zum Rückspiel in Penzing kommt. Trainer Florian Harsch kann wieder auf denselben Kader zurückgreifen, der ihm bereits in Unterdießen zur Verfügung stand. Dass die Motivation seiner Kicker hoch sein wird, versteht sich von selbst. Genauso werden wieder viele Fans nach Prem pilgern wie schon vor drei Jahren, als das Team vom Lech in der Relegation auf die SG Apfeldorf/Kinsau traf. Allerdings wird das allein nicht reichen. „Am Ende ist immer auch ein Quäntchen Glück dabei“, stellt der Spartenchef klar. Vielleicht sind seine Kicker dieses Mal mehr damit gesegnet als noch am letzten Spieltag.