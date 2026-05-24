SG Lebach-Landsweiler geht in die Relegation

Lange sah es so aus, als ob Dirmingen "am Stangenwald" das Remis über die Zeit bringen würde. Doch dann folgte der Schock.

SG Lebach-Landsweiler II - SG Diringen-Berschweiler 2:0 (0:0). Was war das ein Finale furioso "am Stangenwald" in Landsweiler-Lebach. Bis zur 88. Minute stand es 0:0. Ein Ergebnis, mit dem der Gast aus Dirmingen die Relegation bereits sicher vor Augen hatte. Doch dann warf der Gastgeber noch einmal alles nach vorne. Nach einer Flanke von der rechten Seite, war es Maksimilian Bialas der nicht lange fackelte und das Leder genau ins Dreieck beförderte. Ein wunderschönes Tor.

Jetzt musste der Gast aus Dirmingen alles riskieren und tat das auch. Doch in der 90. Spielminute kam die eiskalte Dusche. Nach einem Konter steuerten Nils Ziegler und Lukas Petry allein aufs gegnerische Tor zu. Nils Ziegler war es dann schließlich, der zum 2:0 einnetzte.