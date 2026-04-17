SG Langstadt/Schlierbach ab Saison 2026/2027

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom TSV Langstadt und dem FSV Schlierbach erreicht.

Zur kommenden Saison gehen der TSV Langstadt (2. Mannschaft) und der FSV Schlierbach (1. Mannschaft) im Seniorenbereich neue Wege: Die beiden Vereine werden eine Spielgemeinschaft zur neuen Saison 26/27 in der Kreisliga B bilden.



Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen fiel die Entscheidung, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam den Spielbetrieb zu sichern. Hintergrund sind vor allem personelle Herausforderungen, mit denen viele Vereine aktuell konfrontiert sind. Durch den Zusammenschluss wollen beide Clubs nicht nur Stabilität gewinnen, sondern auch neue sportliche Impulse setzen.



Die räumliche Nähe beider Vereine bietet dabei ideale Voraussetzungen für eine funktionierende Zusammenarbeit. Sowohl Trainingseinheiten als auch Spiele sollen flexibel auf beiden Sportanlagen stattfinden, um die Infrastruktur optimal zu nutzen und den Teamgedanken weiter zu stärken.



Ein zentrales Ziel der neuen Spielgemeinschaft ist es, frühzeitig einen breiten und verlässlichen Kader aufzubauen, um Engpässe an Spieltagen zu vermeiden. Deshalb sind interessierte Spieler herzlich eingeladen, sich dem Projekt anzuschließen und Teil der neuen Mannschaft zu werden.