SG Langstadt/Babenhausen verpasst Heimsieg knapp

Bei den Gegentoren gegen Bad Homburg half die SG Langstadt/Babenhausen kräftig mit. – Foto: Dirk Affeldt

Darmstadt. Da haben die vermeintlich „Kleinen“ die vermeintlich „Großen“ geärgert. Während die SG Langstadt/Babenhausen beim 2:2 in der Verbandsliga Süd nah einem Sieg gegen den Fünften DJK Bad Homburg war, holte Schlusslicht FCA Darmstadt tatsächlich gegen Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach einen Dreier.

Vor dem Spiel, da wären die Langstädter gewiss mit einem Punkt gegen die aufstrebenden Bad Homburger gewesen. Doch nach dem Spiel haderte die SG, denn sie verpasste durch einen späten Gegentreffer einen im Abstiegskampf so wichtigen Sieg. Zwar verließ der Gastgeber durch das Remis mit nunmehr 14 Zählern den vorletzten Rang – es hätten aber zwei Punkte mehr sein müssen gegen die DJK.

„Wir haben zwei Geschenke gemacht“, sagte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia und fügte an: „Ärgerlich, sehr ärgerlich, wie es gelaufen und dass es kein Dreier geworden ist.“ Der Ärger war verständlich, hatten sich die Gastgeber den 2:2-Ausgleich durch Manuel Konate Lueken (90.+1) gefangen – und dabei ordentlich Mithilfe geleistet, als ein Langstädter nach einer Ecke der Gäste über den Ball trat, statt diesen zu klären. So kam Lueken erst zu seiner Chance, er musste nur noch einschieben. „Das war schon sehr bitter“, so Coppolecchia.

Auch beim frühen 1:0 der Gäste half die SG tatkräftig mit, als Torwart Sebastian Schreiber ein Eigentor unterlief. Davon hatte sich Langstadt aber nicht beirren lassen, erzielte quasi im Gegenzug durch Simon Felde (14.) den Ausgleich. Und es kam noch besser. Die Gastgeber hatten nach der Pause mehr Spielanteile, verdienten sich die Führung durch Kyran Chambron Pinho (75.) und schienen auf Kurs – bis der zweite Patzer passierte. „Aber wir bleiben positiv. Schließlich haben wir gesehen, dass wir gegen ein Spitzenteam bestanden haben“, meinte der Sportdirektor. Wenngleich er natürlich viel lieber gesehen hätte, wenn sein Team die Aufgabe mit drei Punkten bestanden hätte.