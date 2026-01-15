SG Langstadt/Babenhausen holt Quartett vom SV Hummetroth

Langstadt. Den Worten sind Taten gefolgt. Nachdem die SG Langstadt/Babenhausen angekündigt hatte, den Kader zu erneuern, um in der zweiten Saisonhälfte noch einmal angreifen zu können, hat sich beim Fußball-Verbandsligisten personell einiges getan. So stehen den sieben Abgängen sechs neue Spieler gegenüber. Und abgeschlossen sind die Transfertätigkeiten noch nicht.

Alle Infos zu den Transfers des Verbandsligisten lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.