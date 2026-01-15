 2026-01-14T07:55:46.445Z

Transfers
Die SG Langstadt/Babenhausen hat sich im Winter verstärkt.
Die SG Langstadt/Babenhausen hat sich im Winter verstärkt. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv

SG Langstadt/Babenhausen holt Quartett vom SV Hummetroth

Verbandsligist SG Langstadt/Babenhausen hat im Abstiegskampf beim Personal nachgebessert. Auch zwei Spieler von den SF Seligenstadt kommen +++ Es gibt aber auch Abgänge

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Süd
SG Langstadt/Babenhausen

Langstadt. Den Worten sind Taten gefolgt. Nachdem die SG Langstadt/Babenhausen angekündigt hatte, den Kader zu erneuern, um in der zweiten Saisonhälfte noch einmal angreifen zu können, hat sich beim Fußball-Verbandsligisten personell einiges getan. So stehen den sieben Abgängen sechs neue Spieler gegenüber. Und abgeschlossen sind die Transfertätigkeiten noch nicht.

Alle Infos zu den Transfers des Verbandsligisten lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.

Aufrufe: 015.1.2026, 06:00 Uhr
Philipp DurilloAutor