Transfers
Die SG Langstadt/Babenhausen hat sich im Winter verstärkt. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv
SG Langstadt/Babenhausen holt Quartett vom SV Hummetroth
Verbandsligist SG Langstadt/Babenhausen hat im Abstiegskampf beim Personal nachgebessert. Auch zwei Spieler von den SF Seligenstadt kommen +++ Es gibt aber auch Abgänge
Langstadt. Den Worten sind Taten gefolgt. Nachdem die SG Langstadt/Babenhausen angekündigt hatte, den Kader zu erneuern, um in der zweiten Saisonhälfte noch einmal angreifen zu können, hat sich beim Fußball-Verbandsligisten personell einiges getan. So stehen den sieben Abgängen sechs neue Spieler gegenüber. Und abgeschlossen sind die Transfertätigkeiten noch nicht.