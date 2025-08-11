SG Langenaltheim / Solnhofen – SG Auernheim / Wettelsheim II

Zum SG Duell kam es bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Sportgelände

in Langenaltheim. Die Gäste wollten hierbei nach dem Auftaktsieg gegen Bieswang

nachlegen, die Heimelf mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten nachdem ihr

Spiel am ersten Spieltag kurzfristig nicht stattfinden konnte. Beide Teams begannen, wohl auch aufgrund der Hitze, sehr verhalten, das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab und bis zur Trinkpause Mitte der ersten Hälfte gab es kaum Torchancen und nur wenige harmlose Abschlüsse.

Auch danach passierte weiterhin wenig, somit ging es folgerichtig mit einem torlosen Unentschieden der eher langweiligen Sorte in die Pause.

Die Heimelf kam dann engagierter aus der Pause, in der zweiten Halbzeit wollte man

nun wohl mehr Druck entfachen und der Favoritenrolle auch gerecht werden. Die

beste Chance hatte dabei Adrian Mittemeyer nach 65 Minuten als er frei durch war

und den Ball über Torhüter Max Geißelmeier hob, jedoch das Ganze zu hoch ansetzte

und das Spielgerät somit auch über den Kasten lupfte.