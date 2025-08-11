SG Langenaltheim / Solnhofen – SG Auernheim / Wettelsheim II

Zum SG Duell kam es bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Sportgelände
in Langenaltheim. Die Gäste wollten hierbei nach dem Auftaktsieg gegen Bieswang
nachlegen, die Heimelf mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten nachdem ihr
Spiel am ersten Spieltag kurzfristig nicht stattfinden konnte.
Beide Teams begannen, wohl auch aufgrund der Hitze, sehr verhalten, das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab und bis zur Trinkpause Mitte der ersten Hälfte gab es kaum Torchancen und nur wenige harmlose Abschlüsse.
Auch danach passierte weiterhin wenig, somit ging es folgerichtig mit einem torlosen Unentschieden der eher langweiligen Sorte in die Pause.
Die Heimelf kam dann engagierter aus der Pause, in der zweiten Halbzeit wollte man
nun wohl mehr Druck entfachen und der Favoritenrolle auch gerecht werden. Die
beste Chance hatte dabei Adrian Mittemeyer nach 65 Minuten als er frei durch war
und den Ball über Torhüter Max Geißelmeier hob, jedoch das Ganze zu hoch ansetzte
und das Spielgerät somit auch über den Kasten lupfte.
Kurz darauf eine weitere Großchance als mehrere Heimspieler nach einer Freistoßflanke zum Abschluss kamen, diese jedoch allesamt geblockt wurden und die Gelegenheit damit wiederum vertan war.
Auch nach der zweiten Trinkpause des Spiels blieb die Heim-SG dann am Drücker, wirkliche zwingende Torchancen kamen dabei jedoch nicht mehr zustande und die Gäste konnten entsprechend alles souverän wegverteidigen. Die Gast-SG dagegen blieb in der zweiten Halbzeit weitgehend harmlos, so war der einzige Aufreger noch eine Gelb-Rote Karte für deren Kapitän Andreas Brückel kurz vor Schluss nach wiederholtem Foulspiel.
Dies konnte die Heimelf jedoch nicht mehr wirklich für sich nutzen, da direkt nach dem anschließenden Freistoß das Spiel zu Ende war und das Spiel somit torlos endete.
Für die Heimelf als Tabellenzweiter der vergangenen Saison sicherlich zwei verlorene Punkte, für die Gäste hingegen jedoch ein fast optimaler Start mit vier Punkten aus zwei Spielen und noch ohne Gegentor.
MS