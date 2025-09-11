SG Landwürden/Büttel-/N./Stotel fährt zur Niedersachsenmeisterschaft

Die Ü32 der SG Landwürden/Büttel-/N./Stotel schlug am Dienstagabend den MTV Hammah mit 3:0 und hat sich für die Niedersachsenmeisterschaft qualifiziert.

Ende August überstand das Team von Trainer Axel Steffens die erste Qualifikationsrunde und siegte beim VfL Maschen mit 2:0. Am Dienstag war der MTV Hammah aus dem Kreis Stade zu Gast in Büttel und verlor mit 0:3.

Durch Tore von Berendt Knoop (19.), Vinzenz van Koll (41.) und ein Eigentor (64.) lösten die Routiniers das Ticket für die Krombacher Niedersachsenmeisterschaft.