SG Landwürden/Büttel-/N./Stotel fährt zur Niedersachsenmeisterschaft

Die Ü32 der SG Landwürden/Büttel-/N./Stotel schlug am Dienstagabend den MTV Hammah mit 3:0 und hat sich für die Niedersachsenmeisterschaft qualifiziert.
Ende August überstand das Team von Trainer Axel Steffens die erste Qualifikationsrunde und siegte beim VfL Maschen mit 2:0. Am Dienstag war der MTV Hammah aus dem Kreis Stade zu Gast in Büttel und verlor mit 0:3.
Durch Tore von Berendt Knoop (19.), Vinzenz van Koll (41.) und ein Eigentor (64.) lösten die Routiniers das Ticket für die Krombacher Niedersachsenmeisterschaft.
Ebenfalls qualifiziert hat sich die TuSG Ritterhude. Der Osterholzer Vertreter schlug den VfL Wittekind Wildeshausen im Elfmeterschiessen.
Das Endrundenturnier findet am 09.05.2026 im August Wenzel Stadion, Barsinghausen statt