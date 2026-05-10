SG Landwürden/Bü.-N./Stotel erst im Halbfinale gestoppt Souveräner Marsch durch die Vorrunde bei der Ü32 Niedersachsenmeisterschaft in Barsinghausen von FuPa Lüneburg · Heute, 07:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Landwürden

Die SG Landwürden/Büttel-N./Stotel hat den Kreis Cuxhaven bei der 27. Krombacher Ü32 Niedersachsenmeisterschaft in Barsinghausen würdig vertreten. Erst im Halbfinale wurde der Lauf der Spielgemeinschaft gestoppt, die das Turnier schließlich auf den vierten Platz beendete.

Das Team startete hochkonzentriert in das Turnier und zeigte vor allem defensiv eine starke Leistung. In der Gruppenphase blieb die SG komplett ohne Gegentreffer: 0:0 gegen den FC Leschede

2:0 gegen den SSV Vorsfelde

1:0 gegen den TSV Mühlenfeld

Mit dieser weißen Weste sicherte sich die Mannschaft souverän den Einzug in die K.o.-Runde.



Im Viertelfinale bewiesen die Landwürdener Nervenstärke. Gegen den TSV Pattensen stand es nach der regulären Spielzeit Unentschieden, doch im Elfmeterschießen behielt die SG mit 3:1 die Oberhand. Im Halbfinale traf man auf den 1. FC Wunstorf. Hier klebte der Spielgemeinschaft jedoch das Pech an den Stiefeln: Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer zum 1:1 fand keine Anerkennung und am Ende unterlag man dem späteren Turniersieger aus Wunstorf mit 0:2.