SG Landw./Büttel-N./Stotel vertritt Kreis Cuxhaven in Barsinghausen Krombacher Ü32-Niedersachsenmeisterschaft startet am Samstag von FuPa Lüneburg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Landwürden/Büttel

Am kommenden Samstag, den 09.05.2026, blickt die niedersächsische Altherren-Fußballszene auf das August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen. Dort findet die Endrunde der Krombacher Ü32-Niedersachsenmeisterschaft statt – ein Wettbewerb mit langer Tradition.

Die Titelkämpfe der Altersklasse Ü32 blicken auf eine Geschichte zurück, die im Jahr 1988 unter dem Namen „Altherren-Supercup Niedersachsen“ begann. Seit 1998 wird die Meisterschaft offiziell unter dem Dach des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) ausgetragen und firmiert heute als Krombacher Ü32-Niedersachsenmeisterschaft. Als Titelverteidiger geht der 1. FC Wunstorf ins Rennen, der die Meisterschaft im Jahr 2025 für sich entscheiden konnte. Mit makelloser Bilanz zum Highlight

Für den Kreis Cuxhaven geht in diesem Jahr die SG Landwürden/Büttel/Neuenlande/Stotel an den Start. Die Mannschaft hat sich die Teilnahme durch eine außergewöhnliche Qualifikationsphase verdient: In der vorangegangenen Meisterschaftssaison blieb das Team ohne Punktverlust und sicherte sich mit 20 Siegen in 20 Spielen souverän den Titel im Kreis. Auch in den anschließenden Qualifikationsspielen gegen den VfL Maschen (2:0) und den MTV Hammah (3:0) behielt die Spielgemeinschaft die Oberhand.

Geleitet wird das Team derzeit von Spielertrainer Marius Lennartz. Dieser übernahm das Amt, da Coach Axel Steffens aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste. Lennartz hebt jedoch ausdrücklich hervor, dass der sportliche Erfolg eng mit der Arbeit von Steffens verknüpft ist: „Ohne Axel wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen, er ist die gute Seele, die sich um alles kümmert“.

Sportlich kann die SG auf einen Kader zurückgreifen, der viel Erfahrung aus höheren Spielklassen mitbringt. Insbesondere die Akteure mit Bornreiher und Hagener Vergangenheit, wie Nils Gresens, Philip Bähr, Yannick Becker, Berend Knoop und Lennartz selbst, verfügen über langjährige Praxis in der Ober- und Landesliga.