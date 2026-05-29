SG Landsweiler-Lebach II steigt in die Landesliga auf Verlängerung brachte Entscheidung gegen Überroth von Hans-Joachim Pink · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Was für ein Tag für die SG Landsweiler-Lebach II. Nach dem Relegationssieg gegen Überroth und dem damit verbunden Aufstieg in die Landesliga, folgte nur ein Tag später die Abschlussfahrt des Vereins nach Spanien. Schließlich soll der Erfolg gebührend gefeiert werden.

SG Lebach-Landsweiler II - SV Überroth 1:4 n.V. (1:1). Rund 750 Fußballanhänger waren nach Marpingen gekommen, um das Relegationsspiel der Tabellenzweiten aus der Bezirksliga Ill/Theel und der Bezirksliga Blies/Nahe, um den Aufstieg zur Landesliga zu sehen. Nach einem relativ nervösem Beginn beider Mannschaften ging die SG Lebach-Landsweiler II in der 27. Spielminute mit 1:0 in Führung. Gekonnt, wie Maksymilian Bialas mit dem Ball nach innen zog und das Leder aus kurzem Winkel ins lange Eck schoss. Kein Abwehrchance für Torhüter Tim Kirsch. Der Jubel der Lebacher war groß, allerdings nur von kurzer Dauer. Fast im Gegenzug ein Angriff von Überroth wie aus dem Lehrbuch. Ein herrlicher Chipball hinter die Kette der Lebacher Abwehr, nutzte David Frey per Lupfer zum 1:1. Der weitere Spielverlauf verlief relativ ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten jeweils die Möglichkeiten einen Treffer zu erzielen. In den letzten 15 Minuten der Partie war das Spiel von vielen Zweikämpfen geprägt, Tore fielen aber in der regulären Spielzeit nicht mehr. So musste die Verlängerung her.

Zehn Minuten waren in der ersten Halbzeit der Verlängerung gespielt, da entschied der sicher leitende Unparteiische Frank Distler auf Eckball für Lebach. Zunächst wurde der Ball aus der Gefahrenzone geklärt, doch irgendwie kam das runde "Ding" zu Erik Valtchev, der das Leder im linken unteren Eck platzierte. Ekstase pur im Lebach Fanlager und natürlich auch bei den Spielern. Jetzt ging die Partie in die entscheidende Phase. Nach einem Fehler von Überroth im Spielaufbau sah Thomas Maldener den Roten Karton. Der folgende Freistoß brachte nichts ein. Danach mussten beide Teams erst einmal durchschnaufen und Überroth war jetzt in der Pflicht. Lebach verteidigte clever und setzte in der 108. Minute ein herrlichen Konter. Der eben erste eingewechselte Saleh Mohammed eroberte den Ball, spielte zu Nils Zieger und dieser zu Spielertrainer Lukas Petry, der den Ball aus 16 Meter versenkte. Damit war eine Vorentscheidung gefallen. Überroth warf zwar noch einmal alles nach vorne, wurde aber erneut klassisch ausgekontert. Diesmal war es eine Flanke von Lukas Petry auf Nils Ziegler. Gegen dessen Kopfball war Tim Kirsch erneut chancenlos.