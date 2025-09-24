SG Landsburg trennt sich von Trainer Christoff Wald

„Der Saisonstart verlief leider nicht so, wie wir uns ihn erhofft haben. Wir wünschen Christoff für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“, heißt es in der Mitteilung. Konkrete sportliche oder personelle Gründe für die Trennung nannte der Verein nicht.

Gleichzeitig freut sich die SG Landsburg, einen vertrauten Namen wieder an der Seitenlinie begrüßen zu dürfen: Paul Brixius übernimmt ab sofort erneut das Amt des Spielertrainers. Der Verein betont, dass Brixius bereits in der Vergangenheit für die SG Landsburg tätig war und "sowohl die Strukturen als auch Gesichter bestens" kenne. Mit seiner "Leidenschaft und Nähe zum Verein" sei man überzeugt, die kommenden sportlichen Herausforderungen gemeinsam anzugehen.

Für die Anhänger der Landsburger und die Mannschaft selbst bietet das bevorstehende Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die SG Immichenhain/Ottrau die erste Gelegenheit, Hoffnung in Form von Punkten zurück auf den Platz zu bringen. Der Verein hofft, dass unter der neuen Führung sofort positive Impulse folgen.