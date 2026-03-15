SG lässt es unnötig schleifen von Scheig · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Bis zum Halbzeitpfiff sah es nach einem hohen Sieg aus. Sehr elanvoll griff die SG an, jedoch dauerte es immerhin 20 Minuten ehe die SG den ersten Treffer durch Friedrich Rathje im Kasten der Gäste unterbringen konnte. Wenig später war es Ashauer, der 2:0 erhöhen konnte.

Wettesingen/Breuna konterte geschickt, lief sich aber an der stabilen Abwehrreihe der SG fest. Durch gutes Zusammenspiel drängte man den Gegner in die eigene Hälfte zurück. Hier war es immer wieder Willi Röhn (übrigens der agilste Stürmer der SG!) der mit seinen beiden Treffern bis zum Halbzeitpfiff auf 4:0 erhöhte.