Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Thomas Mayer ist mit der SG Kylltal auf Kurs. – Foto: FuPa/Verein
SG Kylltal heftet sich an Spitzenreiter Wallenborn
Nicht zu stoppen sind aktuell die Kylltaler A-Ligakicker, die nach dem 4:0-Erfolg gegen die SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim auf Platz zwei der Kreisliga A 8 überwintern und nur noch zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SG Wallenborn/Neunkirchen haben.
In Büscheich ging es am Mittwochabend mitunter turbulent zu: Zunächst fiel nach einer halben Stunde Spielzeit das Flutlicht aus, was zu einer 20-minütigen Unterbrechung führte. In der 64. Minute sorgte Fabian Schun nach Querpass von Pascal Hein für die Führung. Mit dem schönsten Treffer des Abends sorgte Co-Spielertrainer Daniel Bartsch, der eine Direktabnahme in den Winkel schoss, fürs 2:0 (72.).
Knackpunkt war der von Oliver Schmidt geschossene und parierte Foulelfmeter von Patrick Ballmann (74.). Als Altin Kabashi, der drei Minuten später wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah, nach Pass von Hein auf 3:0 stellte, war die kurzweilige Partie entschieden (81.). Vier Minuten vor Schluss krönte Hein seine starke Vorstellung mit dem Tor zum 4:0. Trainer Thomas Mayer sah das fünfte Spiel in Folge, in dem seine Mannschaft ohne Niederlage blieb und dabei elf Punkte einfuhr ...