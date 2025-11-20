SG Kylltal heftet sich an Spitzenreiter Wallenborn

In Büscheich ging es am Mittwochabend mitunter turbulent zu: Zunächst fiel nach einer halben Stunde Spielzeit das Flutlicht aus, was zu einer 20-minütigen Unterbrechung führte. In der 64. Minute sorgte Fabian Schun nach Querpass von Pascal Hein für die Führung. Mit dem schönsten Treffer des Abends sorgte Co-Spielertrainer Daniel Bartsch, der eine Direktabnahme in den Winkel schoss, fürs 2:0 (72.).

Knackpunkt war der von Oliver Schmidt geschossene und parierte Foulelfmeter von Patrick Ballmann (74.). Als Altin Kabashi, der drei Minuten später wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah, nach Pass von Hein auf 3:0 stellte, war die kurzweilige Partie entschieden (81.). Vier Minuten vor Schluss krönte Hein seine starke Vorstellung mit dem Tor zum 4:0. Trainer Thomas Mayer sah das fünfte Spiel in Folge, in dem seine Mannschaft ohne Niederlage blieb und dabei elf Punkte einfuhr ...

