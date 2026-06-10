SG Kumhausen/Altfraunhofen gewinnt Beischl und Köberl zurück

V.l.: Maximilian Weiß, Marcel Beischl, Helmut Köberl und Christian Maier. Die SG setzt mit ihren Rückkehrern auf Erfahrung, Qualität und Identifikation. – Foto: Sebastian Furtner

Marcel Beischl und Helmut Köberl sind zwei prägende Gesichter des größten Erfolgs in der Kumhausner Vereinsgeschichte. Köberl verlieh als Abwehrchef der Aufstiegsmannschaft in der Saison 12/13 die nötige defensive Stabilität, während Beischl als kreativer Spielmacher mit zahlreichen Toren und Vorlagen glänzte. Damit hatten beide erheblichen Anteil am damaligen Aufstieg in die Kreisliga und gehören zu den sportlichen Aushängeschildern des Vereins. Nun kehren beide an ihre alte Wirkungsstätte zurück und wollen der SG zur neuen Saison mit ihrer Qualität und Erfahrung auf und neben dem Platz zum „Turnaround“ in eine erfolgreichere Zukunft verhelfen.

Die Verantwortlichen sehen die Rückkehr deshalb nicht nur als sportliche Verstärkung, sondern auch als wichtiges Signal für die zukünftige Entwicklung der Spielgemeinschaft. Zudem wollen wir Marcel während der Saison beim Erwerb der Trainerlizenz für eine Zukunft an der Seitenlinie unterstützen sowie allgemein die Bereitschaft in beiden Vereinen für Aus- und Weiterbildung fordern und fördern.

Während Helmut Köberl vor allem für Führungsstärke, Mentalität und Verlässlichkeit steht, zählt der frühere Bezirks- und Landesliga erprobte Marcel Beischl seit vielen Jahren zu den spielstärksten und kreativsten Fußballern der Region. Zusammen bringen beide nicht nur sportliche Qualität, sondern auch die Erfahrung und Identifikation mit, die nötig sein wird, die SG für eine erfolgreiche Zukunft zu festigen.



SG setzt auf Zusammenhalt und klare Identität

Mit dem neuen Führungsteam um SVK Abteilungsleiter Maximilian Weiß arbeitet die SG aktuell intensiv daran, die Strukturen nachhaltig weiterzuentwickeln und eine klare sportliche Identität aufzubauen.

„Helmut und Marcel stehen für eine Mentalität, die wir in Zukunft wieder stärker auf und neben dem Platz sehen und fördern wollen: Leidenschaft, Meinungsstärke und setzen sportlicher Ziele. Beide kennen den Verein, die Menschen und das Umfeld und können diese Werte an die nächste Generation weitergeben. Von ihrer Erfahrung können nicht nur die Spieler, sondern der gesamte Verein profitieren“, heißt es aus der sportlichen Leitung.

Die Vorfreude auf das Wiedersehen in den neuen Trikots ist daher auf allen Seiten groß.



Wichtige Rollen auch neben dem Platz. Stichwort: Torwarttraining

Einen wichtigen Anteil an den Gesprächen hatten Erwin Straßer, früherer Torwarttrainer und „Mannschaftspsychologe“, sowie sein damaliger Schützling und Nachfolger Christian Maier, der die SG weiterhin als Torwarttrainer unterstützt und gleichzeitig zur neuen Saison wieder als erfahrener Rückhalt hinter dem aktuellen Stammtorhüter Luis Streifeneder zur Verfügung stehen wird. Die intensive und abwechslungsreiche Trainingsarbeit spiegelte sich bereits in der vergangenen Spielzeit wider. Mit zahlreichen starken Paraden avancierte „Streifi“ immer wieder zum sicheren Rückhalt seiner Mannschaft.

Gemeinsam mit dem neuen Trainerteam um Matthias Krautner, Daniel Veit und Thomas Niedermeier sollen die beiden Rückkehrer künftig dabei helfen, die Entwicklung der SG in eine positive Richtung voranzutreiben und als Führungsspieler Verantwortung übernehmen.