SG Körprich-Bilsdorf II – SV Düren-Bedersdorf II 2:3 (1:1)

Nach dem klaren 5:0-Erfolg im Hinspiel war klar, dass das Rückspiel kein Spaziergang werden würde. Der Gastgeber trat mit viel Entschlossenheit an, und auch wir wussten, wie wichtig dieser Sieg für den Erhalt unseres 2. Tabellenplatzes war, zumal der SV Bardenbach nur drei Punkte hinter uns lag. Es war ein Tag, an dem jeder Spieler gefordert war – und vor allem ein Spieler stach hervor.

Die Gastgeber gaben jedoch nicht auf. Mit dem ersten Torschuss der Partie in der 24. Spielminute glichen sie zum 1:1 aus. Dieser Ausgleich kam praktisch aus dem Nichts. Bis zur Halbzeit war es ein eher verfahrenes Spiel, in dem keine der beiden Mannschaften wirklich ins Rollen kam.

In der zweiten Halbzeit versuchten wir, ruhig weiterzuspielen und unser Spiel zu kontrollieren. Dann war es wieder Kilz, der die Fäden zog. In der 57. Spielminute trat er zu einem Eckstoß an, der in seiner Präzision kaum zu überbieten war. Der Ball flog wie auf Schienen auf den Kopf von Christian Weigert, der den Ball direkt ins Tor beförderte – 1:2! Ein Zuspiel, das nicht nur durch Technik, sondern auch durch Kilz' außergewöhnliche Spielintelligenz glänzte.

Und nur vier Minuten später zeigte Kilz erneut, warum er der Spieler des Spiels war. In der 61. Spielminute segelte ein langer Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum – und wie ein Künstler nahm Kilz den Ball perfekt an, um ihn dann mit einem feinen Lob direkt auf den Kopf von Matthias Schneider zu servieren. Schneider setzte sich in der Luft durch und erzielte das 1:3. Eine fast schon perfekte Vorarbeit, die den Gegner vermeintlich endgültig ins Wanken brachte.

Trotz des überraschenden Anschlusstreffers in der 68. Spielminute, als Körprich-Bilsdorf nach einem Freistoß auf 2:3 verkürzte, behielten wir die Kontrolle. Der Gastgeber setzte alles auf eine Karte, doch unser Team blieb ruhig und sicherte sich letztlich den verdienten Sieg – auch wenn bis zum Schluss noch ein wenig gezittert werden musste.

Kurz vor Ende wechselte das Trainerteam Christopher Kilz aus, um ihm den verdienten Applaus der Zuschauer für seine herausragende Leistung zu sichern. Mit seinen präzisen Vorbereitungen (v.a. Eckbällen) und seiner Übersicht auf dem Feld war Kilz einmal mehr der Schlüsselspieler, der in den entscheidenden Momenten die richtigen Akzente setzte und maßgeblich zum Sieg beitrug.