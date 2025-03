SG Körprich-Bilsdorf I – SV Düren-Bedersdorf I 0:3 (0:2)

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

Im weiteren Spielverlauf stemmte sich unser Team vehement gegen den Druck der Gastgeber und ließ kaum Chancen zu. In der 36. Spielminute bekamen wir nach einem klaren Foulspiel im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Jan Neurohr (Pedda) souverän zur 0:2-Führung. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

In der 18. Spielminute trat Max Gebauer einen mustergültigen Eckstoß genau auf den Kopf von Kenny Dillinger, der mit seinem ersten Saisontor gleichzeitig das wichtige 0:1 für unser Team erzielte.

Im zweiten Durchgang zeigte sich das gleiche Bild: Der Tabellenführer rannte an, fand aber keine Mittel, unsere Defensive zu knacken. In der 66. Spielminute machten wir dann den Sack zu. Nach einem Konter über die linke Außenbahn spielte Joshua Lavall einen perfekten Flankenwechsel auf die rechte Seite zu Max Gebauer. Dieser brachte den Ball von der Grundlinie aus in die Mitte, wo Alessandro Carretta eiskalt auf 0:3 erhöhte.

Der Gastgeber fand weiterhin keine Lösung gegen unsere starke Defensive, sodass wir diesen verdienten Sieg mit 0:3 für uns verbuchen konnten.

Bravo!