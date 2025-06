SG Klingen: Lichtblick nach düsteren Jahren

Klingen. Bei der SG Klingen haben sie jetzt mal so richtig durchgeschnauft. Nach einigen Jahren, in denen es eher bergab ging, hat die Spielgemeinschaft in der B-Liga Dieburg Platz zwei belegt und ist somit neben Meister SV Sickenhofen direkt in die A-Liga aufgestiegen. Nach zwei Jahren in der B-Liga kehrt der langjährige Kreisoberligist zurück in die höchste Kreisklasse – und die ist laut Jan Stilling die attraktivste Spielklasse für einen Verein seiner Größe im Dieburger Raum. „Für uns als Dorfverein ist das die interessanteste Liga“, sagt der 41-Jährige, „es gibt zum Beispiel deutlich weniger zweite Mannschaften und es stehen viele Derbys an“.

Urgestein Stilling war zuletzt zwei Jahre lang Spielertrainer in Klingen gewesen. Mit dem Fußball ist jetzt Schluss, als Trainer fungiert ab sofort Hakan Gülbas, der vom SV Lützel-Wiebelsbach gekommen ist. Stilling war 23 Jahre lang Spieler und hat 692 Spiele absolviert. „Auf die 700 komme ich leider nicht mehr“, sagt er lachend. Aus gesundheitlichen Gründen ist Feierabend, seit einem Jahr ging es nur noch mit Schmerzmitteln. „Und nur Trainer zu sein, das ist nicht so meins“, sagt Stilling, der seit April allerdings Abteilungsleiter Fußball ist.

Dass er den Verein in die A-Liga zurückgebracht hat, ist Stilling übrigens generell viel wichtiger als Gerede über seine Person. Einer der Gründe dafür, dass es geklappt hat, heißt Lukas Janda, mit 16 Treffern einer der besten Torschützen der SG. Er war im Sommer 2024 aus Potsdam zurückgekehrt, wo er studiert hatte. „Er ist ein Unterschiedsspieler“, sagt Stilling. Der aber auch eine schlechte Nachricht hat, denn Janda wurde gerade am Knie operiert und fällt lange aus.

Janda war Teil einer Mannschaft, die in der vergangenen Saison eine gute Rolle spielen wollte, die sich aber spätestens in der Winterpause neue Ziele setzte. „In Winter haben wir uns gesagt, dass wir vorne bleiben und den Aufstieg schaffen wollen“, blickt Stilling zurück. Brenzlig wurde es noch einmal am viertletzten Spieltag, als in Sickenhofen nach einer 1:0-Führung zur Pause am Ende eine 2:3-Niederlage stand. Doch weil Verfolger SV Groß-Bieberau II am vorletzten Spieltag nur 1:1 beim FSV Schlierbach spielte, durfte am Ende dann doch in Klingen gefeiert werden.

„Sickenhofen ist klar verdient als Erster aufgestiegen“, sagt Stilling. Umso besser, dass auch Platz zwei ein direkter Aufstiegsrang wurde nach dem Aussetzen der Relegation. „Es wurde klar kommuniziert an die Mannschaft, dass wir aufsteigen wollen“, sagt Stilling, „aber es wurde auch klar kommuniziert, dass die Welt nicht untergeht, wenn wir es nicht schaffen sollten. Wir sind durch die letzten Jahre sehr demütig geworden, wir wissen schon, warum wir aus der Kreisoberliga runterkamen.“

2017 hatten die Vereine aus Ober- und Nieder-Klingen die Spielgemeinschaft gegründet, anders war es nicht mehr gegangen. Beide Ortsteile von Otzberg haben unter 1.000 Einwohner, von außen kam nicht viel. „Wir haben den Aufstieg mehr oder weniger mit Otzbergern geschafft. Es ist aber schwer bis unmöglich, was aus dem Nachwuchs herauszubekommen. Vielleicht bekommen wir jetzt ja den einen oder anderen dazu, der Lust hat.“ Hinzu kam, dass man lange in einer Negativspirale war, und da sei es naturgemäß noch schwieriger, jemanden zu überzeugen.

Das Ziel in der A-Liga „ist ganz klar der Klassenerhalt, das wird schwer genug“, sagt Stilling. Hinzu komme, dass es auch darum gehe, den Altersschnitt zu senken, „einige sind doch ein bisschen in die Jahre gekommen“. Aber Stilling glaubt, dass es die Mannschaft schaffen kann, „auch wenn ich mitbekomme, was sich gerade in der A-Liga bei anderen Vereinen verändert“.

Stanislav Hubinsky will noch etwas weitermachen

Mit 27 Toren wurde Stanislav Hubinsky Torschützenkönig der B-Klasse Dieburg. Der wird nicht nur seit Jahren bei fussball.de falsch geschrieben (nämlich Stanislar), sondern hat mit seinen Toren auch wesentlich zum Erfolg beigetragen. Im Oktober wird er 38 Jahre alt, „aber er ist weiterhin extrem wichtig für uns und fest verwurzelt hier, weshalb wir weiterhin auf seine Tore hoffen“, sagt Stilling über Hubinsky, der in Klingen kickt, seit er 18 ist.

Den Verein verlassen werden Torwart Tom Geier, der über 300 Spiele für Klingen absolviert hat und der es noch mal beim TV Fränkisch-Crumbach in der Kreisoberliga probieren will. Thilo Weber geht zum SV Heubach, sein Bruder Tobias macht mit 34 Jahren Schluss mit dem Fußball, wegen Verletzungen und beruflicher Aufgaben. Thomas Barzantny (43) hört auf und wird Trainer der zweiten Mannschaft. Dafür kehrt Manuel Anjo als Co-Trainer zum ersten Team zurück, nachdem er wegen der Geburt seines zweiten Kindes lange pausiert hatte. Neu dabei sind Mitch Meier (Torwart, SV Hahn II), Nachwuchsmann Horatio Schwab und Valentino Galoppo (TSV Klein-Umstadt).