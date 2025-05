SG Kirchweidach gewinnt Derby gegen SV Unterneukirchen

Die nach der Winterpause noch ungeschlagene SG empfängt zum Derby den nächsten Angstgegner und Tabellennachbarn aus Unterneukirchen. In den letzten Partien war für die Truppe von Christoph Langosch gegen die Grün-Weißen nicht viel zu holen. Die Gäste waren auch in der ersten Hälfte das klar bestimmende Team. Nach schöner Staffette in der 32' über Michaelis, der von der Grundlinie flankt und Schweiger per Kopf nochmals auf Emmerl weiterleitet. Dieser drückt die Kugel schlussendlich auch per Kopf über die Linie.

Fünf Minuten später beinahe der Doppelschlag durch Emmerl, der nach langem Ball geschickt wird und schon an TW Berreiter vorbei ist, aber Anderl klärt in letzter Sekunde. Nach der Pause präsentiert sich die SG deutlich aggressiver und erspielt sich zahlreiche Großchancen durch Wolferstetter per Schuss über die Latte in der 50', oder durch Barth in der 66', der nach Steckpass von Becher den Ball an die Latte hämmert. In der 71' liegt der Torschrei schon auf den Lippen nachdem Lang am langen Pfosten querlegt und Becher aus kurzer Entfernung in TW Herzog seinen Meister findet. Kurz vor dem Ende in der 88' endlich der überfällige Ausgleich. Nach einer Ecke steigt Anderl am höchsten und drückt die Kugel im Jubelrausch über die Linie. Doch die SG steckt nicht auf und erarbeitet sich Chance um Chance. In der Nachspielzeit gibt es nochmals Ecke für die SG und wieder ist Anderl nicht zu halten, steigt am höchsten und köpft den Ball an den Innenpfosten und von dort über TW Herzog ins Tor. Im kollektiven Jubelrausch feiert die SG die nächsten 3 Punkte, welche aufgrund der tollen zweiten Halbzeit und den deutlich besseren Möglichkeiten verdient sind.

-Rudi