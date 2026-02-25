SG Kinzenbach stellt neues Trainerteam vor – Vier übernimmt

Die SG Kinzenbach hat die Weichen für die Zukunft gestellt und präsentiert ein neu formiertes Trainerteam mit klarer sportlicher Ausrichtung. An der Seitenlinie des Teams in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg übernimmt künftig und ab sofort Daniel Vier die Rolle des Headcoaches. Er folgt auf den zurückgetretenen Sherwin Rahmani. Unterstützt wird der ehemalige Profifußballer von den Co-Trainern Ufuk Ersentürk und Johannes Götz. Der Gruppenliga-Dritte setzt damit auf eine Mischung aus Erfahrung, Kontinuität und enger Mannschaftsanbindung.

Vier bringt reichlich sportliche Vita mit nach Kinzenbach. Der gebürtige Brasilianer spielte in Deutschland unter anderem für die Zweitvertretungen von Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart sowie für den 1. FC Heidenheim. Seine Profi-Erfahrung soll nun in die Trainingsarbeit einfließen. Der Verein, schreibt die SGK auf ihrem Instagram-Kanal, verspricht sich von dem 1,88 Meter großen ehemaligen Abwehrspieler vor allem taktische Stabilität, klare Strukturen und eine konsequente Spielidee. Ziel ist es, die positive Entwicklung der Mannschaft fortzuführen und die sportlichen Ambitionen weiter zu unterstreichen.

An seiner Seite bleibt Johannes Götz, der bereits seit zwei Jahren zum Trainerstab gehört und für Kontinuität steht. Ergänzt wird das Team durch Ufuk Ersentürk, der seit diesem Winter als spielender Co-Trainer fungiert. Er gilt als wichtiges Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam und bringt zusätzliche Energie in den Trainings- und Spielbetrieb ein.