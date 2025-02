SG Kessel/Ho-Ha: Thomas „Kucze“ von Kuczkowski bleibt

„Wir freuen uns sehr, dass der gemeinsame Weg mit dem gesamten Trainerteam weitergeht. Für uns gibt es keinen Zweifel daran, dass Thomas für uns der richtige Mann an der Seitenlinie ist“, so Jonas Güth, Fußball-Obmann der SpVgg Kessel.

Der Klub will auf jeden Fall den Anschluss an die Wisseler wahren und hat den Vertrag mit „Kucze“ um ein weiteres Jahr verlängert. Damit setzt der Verein auf Kontinuität und geht mit dem Trainer ins vierte Jahr. Auch die beiden Co-Trainer Willibert Schümmer und Daniel Gunkel bleiben der Spielgemeinschaft ein weiteres Jahr erhalten.

Bernd van de Pasch, Obmann der DJK Ho-Ha, ergänzt: „Wir stehen aktuell da, wo wir nach dem Abstieg hinwollten. Wir haben uns in der B-Liga gefangen und uns in der Spitzengruppe festgesetzt. Die Trainingsbeteiligung ist mit 15 bis 20 Spielern pro Einheit überdurchschnittlich hoch. Und die Mannschaft ist nochmals enger zusammengerückt. Die Stimmung im Team ist sehr gut.“

Die Rückrunde beginnt für die SG Kessel/Ho-Ha am Sonntag, 9. März, direkt mit dem Spitzenspiel um 15 Uhr beim BV Sturm Wissel. Bis dahin wird getestet. Am Mittwoch um 20 Uhr ist der VfB Rheingold Emmerich zu Gast, der in der Kreisliga B Rees/Bocholt spielt und in Gruppe eins Platz eins belegt.