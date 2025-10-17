Das ist Trainer Thomas von Kuczkowski. – Foto: T. Möller

SG Kessel/Ho-Ha ist schon meisterlich Neun Spiele, neun Siege: Der B-Ligist hat die Mission Aufstieg erfolgreich gestartet. Thomas von Kuczkowski erklärt, warum noch nichts vorentschieden ist. Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 Kleve/GE SG Kessel / Ho-Ha Thomas von Kuczkowski

Neun Spiele, 27 Punkte, 28:6-Tore – so liest sich die Bilanz eines künftigen Meisters. Die SG Kessel/Ho-Ha grüßt mit der optimalen Ausbeute von der Tabellenspitze in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern. Nur Verfolger Germania Wemb (24 Punkte) befindet sich noch in Schlagdistanz, dahinter haben Siegfried Materborn II und die SV Bedburg-Hau bereits zehn Punkte Rückstand.

Doch Trainer Thomas von Kuczkowski, der seit 2022 auf der Kommandobrücke der „Vereinigten“ steht, betrachtet die angestrebte Rückkehr in die A-Liga keineswegs als Selbstläufer. Schließlich ist die Erinnerung an die abgelaufene Spielzeit noch wach, als man sich im Aufstiegsrennen hinter dem souveränen Meister BV Sturm Wissel und Alemannia Pfalzdorf II einreihen musste. Und so bleibt von Kuczkowski trotz des makellosen Saisonstarts vorsichtshalber auf dem Teppich. „Das ist alles ein bisschen verzerrt, wenn man nur die nackten Zahlen betrachtet. Denn jedes Spiel ist harte Arbeit für uns. Wir werden nicht durch die Liga reiten, obwohl wir auf den ersten Blick so dominant aussehen“, sagt der Coach. Bei näherem Hinsehen wird deutlich, was der Coach meint, der sich auf die Unterstützung seines Assistenten Willibert Schümmer und von Torwarttrainer Daniel Gunkel verlassen kann. Vier Siege wurden mit gerade einmal einem Tor Unterschied eingefahren – momentan hat der Tabellenführer auch das Spielglück des Tüchtigen auf seiner Seite.

Die SG hebt nicht ab Thomas von Kuczkowski betont gerne, dass der ganze Verein Anteil amsportlichen Höhenflug hat, weil die Rahmenbedingungen vor den Toren von Goch einfach stimmen. „Die Verantwortlichen sorgen dafür, dass unsere Trainingsbedingungen hervorragend sind. Wir können die Rasenplätze in Kessel und Hassum und den Kunstrasenplatz in Asperden nutzen. Besser geht’s nicht“, sagt der Trainer.