SG Kenzingen-Bombach und David Ejubov beenden Zusammenarbeit im Sommer
Die SG Kenzingen-Bombach und David Ejubov beenden zum 30.06.2026 einvernehmlich die Zusammenarbeit.
David Ejubov arbeitet seit 2025 im Schichtdienst und kann die Trainertätigkeit über den 30.06.2026 hinaus aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben. Er hat den SV Kenzingen in einer schwierigen Phase übernommen und in seiner Zeit als Trainer die Wogen geglättet, sowie die sportliche Zusammenführung des SV Kenzingen und des SV Bombach erfolgreich begleitet.
Wir bedanken uns bei David für seine Loyalität, sein Engagement und seinen Einsatz für den SV Kenzingen und die SG Kenzingen – Bombach.