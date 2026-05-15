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SG Kenn: Intensiv und positiv – Kommt es wieder zum Happy End?
Kreisliga A7: Nach erfolgreichen Wochen hat die SG Kenn im Abstiegskampf alles in eigener Hand – und könnte bereits am Sonntag alles klarmachen. Der Trainer blickt auf eine herausfordernde Zeit zurück.
von Lutz Schinköth · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Andreas Schneider will sich unbedingt mit dem Ligaverbleib von der SG Kenn verabschieden. – Foto: FuPa/Verein
Nach nur elf Punkten in der Hinrunde hat die Mannschaft des scheidenden Trainers Andreas Schneider bislang eine starke Rückrunde hingelegt und bereits 17 Punkte eingefahren. Nun möchten die Vereinigten aus Kenn, Fell, Longuich und Riol mit einem Sieg am Sonntag ab 14.45 Uhr in Fell gegen den FSV Trier-Tarforst II den womöglich entscheidenden Schritt zum Klassenverbleib machen.
„Die vergangenen Wochen waren sehr intensiv, aber auch sehr positiv. Nach der Winterpause haben wir stabile und konstante Leistungen gezeigt, phasenweise auch ansehnlichen Fußball gespielt und wichtige Punkte sammeln können, sodass wir jetzt wieder alles in der eigenen Hand haben“, sagt Schneider. Zwei Spieltage vor Saisonschluss steht die Spielgemeinschaft mit 28 Zählern auf Rang zehn – drei Punkte und zwei Plätze vor den Abstiegsrängen.