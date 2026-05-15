 2026-05-15T09:36:57.455Z

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SG Kenn: Intensiv und positiv – Kommt es wieder zum Happy End?

Kreisliga A7: Nach erfolgreichen Wochen hat die SG Kenn im Abstiegskampf alles in eigener Hand – und könnte bereits am Sonntag alles klarmachen. Der Trainer blickt auf eine herausfordernde Zeit zurück.

von Lutz Schinköth · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Andreas Schneider will sich unbedingt mit dem Ligaverbleib von der SG Kenn verabschieden.
Andreas Schneider will sich unbedingt mit dem Ligaverbleib von der SG Kenn verabschieden. – Foto: FuPa/Verein

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Kreisliga A St. 7
SG Kenn
Andreas Schneider
Andreas Schneider

Nach nur elf Punkten in der Hinrunde hat die Mannschaft des scheidenden Trainers Andreas Schneider bislang eine starke Rückrunde hingelegt und bereits 17 Punkte eingefahren. Nun möchten die Vereinigten aus Kenn, Fell, Longuich und Riol mit einem Sieg am Sonntag ab 14.45 Uhr in Fell gegen den FSV Trier-Tarforst II den womöglich entscheidenden Schritt zum Klassenverbleib machen.