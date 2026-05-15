SG Kenn: Intensiv und positiv – Kommt es wieder zum Happy End?

Schneider möchte seinem Nachfolger Benny Weiler unbedingt eine A-Liga-Mannschaft übergeben. „Das Team verfügt über großes Potenzial. Es engagieren sich viele gute Leute und ich habe sehr gerne mit den Jungs sowie vor allem mit meinem Co-Trainer Louis Welter zusammengearbeitet. Der Austausch mit ihm war immer top. Ich schätze Louis für seinen Einsatz und das Herzblut, das er in die SG steckt.“ Auch künftig will er die Geschehnisse rund um die SG verfolgen: „Da ich in Fell wohne und mich dort auch sehr heimisch fühle, werde ich sicherlich ab und zu als Zuschauer dabei sein.“ Als junger Vater will er künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Eine Rückkehr auf die Trainerbank schließt Schneider jedoch nicht aus. Seine B-Lizenz hat er jüngst verlängert. „Wenn es sich richtig anfühlt, die Rahmenbedingungen passen und ich wieder Lust verspüre, könnte ich mir vorstellen, irgendwann wieder etwas zu machen.“