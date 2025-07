SG Kelkheim: Aufstieg als klares Ziel

Kelkheim. Sechs Jahre ist es her - da musste die SG Kelkheim den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten. Nach Tabellenplatz vier in der Vorsaison soll in der kommenden Spielzeit 25/26 nun die Rückkehr in die Kreisoberliga gelingen. Und das mit zwölf Neuzugängen.

Mit 41 Punkten aus und Tabellenplatz vier spielte die Elf von Lehmann eine ordentliche Saison - der Abstand zu den Aufstiegsrängen war dennoch viel zu groß, um überhaupt in Schlagdistanz zu gelangen. "Wir haben gut in der Defensive gestanden, obwohl wir zu Saisonbeginn auf einige Spieler verzichten mussten", verweist Lehmann jedoch auch auf magere 55 Saisontore, die seine Mannschaft lediglich erzielte. "Die Erfahrung und die Cleverness" müsse besser werden, unterstreicht er.

Zwölf Neuzugänge füllen Kader mit Erfahrung

Mario Dodik (SV Seulberg) ist dabei ein Neuzugang, der genau diese ins Team einbringen wird. Mit Gero Schütz (SG Oberliederbach), Semir Hadzibulic (Germania Weilbach), Sergio Grena Perez, Mehrshad Nazralikhalaj, Jafer Ali (alle FV Neuenhain), Steve Cortez, Leon Passler, Bilal El Bachiri und Miguel Davila (alle SG Bad Soden) kommen gleich neun weitere vielversprechende Neuzugänge hinzu. Darunter fallen auch Youan Geitzenauer und Max Emmel, die beide aus der eigenen A-Jugend - die SG Kelkheim kooperiert im Jugendbereich mit den TuS Hornau - in die "Erste" aufrücken. Was gleichzeitig zu einem breiteren Kader führt. Denn: Mehmet Arslan (Türk Kelsterbach), Ibrahim Cifci (Karriereende) und Pascal Fröhlich (zieht nach Mainz) bleiben die einzigen drei Abgänge.

Offensive soll beim Auftakt in Hofheim bereits zünden

Was muss denn in der kommenden Saison besser klappen, damit es für den Aufstieg reicht? "Wir wissen, was in uns steckt. Diese Baustellen, die uns zu dieser jungen Mannschaft gefehlt haben, haben wir geschlossen. Das ist das wichtigste Puzzleteil, was uns gefehlt hat", sagt Lehmann auch im Hinblick auf die Transfers. Die Offensive sei in der Vorbereitung ein Schwerpunkt, an dem es zu arbeiten gebe. "Da bin ich aber positiv gestimmt, dass das bis zum Rundenstart drin ist", fügt der Übungsleiter an, der von Carlo Rubino assistiert wird. Beim Saisonauftakt am 10. August gegen den SV Hofheim kann die SG dies unter Beweis stellen und seine klar formulierten Ambitionen untermauern.