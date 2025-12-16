SG Kal/Bos/Sar/Der gewinnt Kreishallen Masters der Frauen in Plön

Am 13. Dezember 2025 wurde in der Plöner Schiffsthalhalle das diesjährige Kreishallen Masters der Frauen des KFV Holstein ausgetragen. Rund 150 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das traditionsreiche Hallenturnier, das erneut spannenden und fairen Fußball bot.

Bis einschließlich 2015 wurden die Kreishallenmeisterschaften im klassischen Hallenfußball ausgespielt. Seit 2016 wird der offizielle Kreishallenmeister im Futsal ermittelt. Um den traditionellen Hallenfußball weiterhin zu erhalten, richtet der KFV Holstein seither zusätzlich Masters-Turniere aus, deren Sieger jedoch nicht den offiziellen Titel eines Kreishallenmeisters trägt.

Nach der Fusion der Kreisfußballverbände Plön und Neumünster konnten bislang der SV Fortuna Bösdorf und der SV Boostedt jeweils zweimal den Turniersieg erringen. In diesem Jahr durfte erstmals die SG Kalübbe / Bosau / Sarau / Dersau den Siegerpokal entgegennehmen.

Zweikampf um den Turniersieg

Bereits früh zeichnete sich ein Zweikampf um den Turniersieg zwischen der SG Kalübbe / Bosau / Sarau / Dersau und dem SV Boostedt ab, nachdem beide Teams ihre Partien gegen den Mitfavoriten SV Fortuna Bösdorf gewinnen konnten. Da jedoch beide Mannschaften im weiteren Turnierverlauf Punkte liegen ließen – die SG spielte 1:1 gegen die Probsteier SG 2012, während der SV Boostedt im Neumünsteraner Derby dem MTSV Olympia Neumünster mit 0:1 unterlag – musste die Entscheidung im letzten Turnierspiel fallen.

Entscheidung im direkten Duell

Im direkten Duell der beiden Spitzenmannschaften genügte der SG ein torloses Unentschieden, um sich den Turniersieg zu sichern. Die Plätze drei bis fünf blieben bis zum Schluss umkämpft. Am Ende belegte der SV Fortuna Bösdorf Rang drei vor dem MTSV Olympia Neumünster und der Probsteier SG 2012.

Anerkennung für den TSV Dannau

Besonderer Respekt gilt dem TSV Dannau, der sich trotz teilweise deutlicher Niederlagen nicht aufgab und bis zum Turnierende mit großem Einsatz sowie positiver Einstellung überzeugte.

Siegerehrung

Die Siegerehrung nahmen der 1. Vorsitzende des KFV Holstein, Hakan Yilmaz, gemeinsam mit Spielausschussmitglied Lina Lange vor.