SG Kalb/Obererlbach II - 1. FC Altenmuhr



Der 1. FC Altenmuhr hat sich am 2. Spieltag mit 5:1 bei der SG Kalbensteinberg/Obererlbach II durchgesetzt.

Die Gastgeber fanden von Beginn an nur schwer in die Partie und bekamen über weite Strecken keinen Zugriff auf das Spiel. Ein unglückliches Eigentor von Bischof brachte den 1. FC Altenmuhr bereits in der 8. Minute in Führung. In der Folge nutzten die Gäste weitere individuelle Fehler konsequent aus und erhöhten durch Herzog (19.) und Böck (39.) auf 3:0 zur Halbzeit.