SG Kalb./Obererlbach - DJK Veitsaurach

Die DJK Veitsaurach hat sich am 2. Spieltag mit 4:0 bei der SG Kalbensteinberg/Obererlbach durchgesetzt.

Die Heimelf erwischte zunächst einen ordentlichen Start und fand gut in die Partie. Ein zögerliches Herauslaufen des Heimtorhüters führte jedoch in der 11. Minute zu einem Foulelfmeter, den Hofmann zur Führung für die Gäste verwandelte. In der Folge fanden die Gäste immer besser ins Spiel und erhöhten nach einem Fehler im Aufbauspiel durch Meyer (37.) auf 2:0. Kurz vor der Pause stellte Fischer (42.) den 3:0-Halbzeitstand her.

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Kalbensteinberg/Obererlbach schwer, zurück ins Spiel zu finden. Der Heimelf fehlten über weite Strecken die zündenden Ideen in der Offensive, während Veitsaurach konsequent verteidigte und nur wenig zuließ. Klare Torchancen blieben in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten weitgehend aus. In der 64. Minute stellte Hofmann mit einem direkt verwandelten Freistoß den 4:0-Endstand her.

Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg für die DJK Veitsaurach.