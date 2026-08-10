SG Kalbensteinberg/Obererlbach: 1. Spieltag

Die SG Kalbensteinberg/Obererlbach ist mit einem 3:1-Auswärtssieg bei der SG Wassermungenau/Wernfels erfolgreich in die neue Kreisklassen-Saison gestartet.

Bereits nach einer Minute brachte Dominik Jäger die Gäste nach einer sehenswerten Kombination früh mit 1:0 in Führung. In der Folge erspielte sich Kalbensteinberg/Obererlbach weitere hochkarätige Chancen, verpasste es jedoch, den Vorsprung frühzeitig auszubauen. Stattdessen kam die Heimelf nach einem Torwartfehler noch vor der Pause zum 1:1-Ausgleich und fand dadurch besser in die Partie.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Kalbensteinberg/Obererlbach die spielbestimmende Mannschaft. In der 78. Minute nutzte Moritz Böckler einen langen Ball von Niklas Frank sowie ein zögerliches Herauslaufen des gegnerischen Torhüters zur erneuten Führung. In der 89. Minute stellte Marian Wolff nach einer Flanke von Philipp Böckler per Kopf ins lange Eck den 3:1-Endstand her.