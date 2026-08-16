SG Kalb /Obererlbach II - 1. FC Altenmuhr

Die Gastgeber fanden von Beginn an nur schwer in die Partie und bekamen über weite Strecken keinen Zugriff auf das Spiel. Ein unglückliches Eigentor von Bischof brachte den 1. FC Altenmuhr bereits in der 8. Minute in Führung. In der Folge nutzten die Gäste weitere individuelle Fehler konsequent aus und erhöhten durch Herzog (19.) und Böck (39.) auf 3:0 zur Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Kalbensteinberg/Obererlbach II weiterhin schwer, ins Spiel zu finden. Zwar zeigte sich die Heimelf im Vergleich zur ersten Halbzeit etwas verbessert, offensiv blieben klare Chancen jedoch zunächst Mangelware. Heimtorhüter Bischof verhinderte mit mehreren starken Paraden weitere Gegentreffer, dennoch schraubten Ruppert (60.) und Hildebrandt (67.) das Ergebnis auf 5:0.