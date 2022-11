SG Kaarst und SV Rosellen geben sich keine Blöße Landesliga-Kickerinnen aus Kaarst sind zurück in der Erfolgsspur. Rosellenerinnen profitieren von einem Eigentor.

In der Landesliga der Frauen verlor die SG Kaarst am vergangenen Spieltag vor rund zwei Wochen ihr erstes Ligaspiel (1:3 gegen Bayer Uerdingen), am Sonntag rehabilitierte sich der Aufsteiger mit einem klaren 4:0 beim Düsseldorfer SC und fuhr damit den zehnten Sieg im elften Saisonspiel ein.

Gute Leistung des SV Rosellen

Ebenfalls erfolgreich war am Sonntag der SV Rosellen, der sich beim HSV Langenfeld knapp mit 1:0 (Halbzeit 1:0) durchsetzte und damit seit vier Partien ohne Niederlage unterwegs ist (ein Remis). „Die erste Hälfte war sehr gut, da sind wir hochverdient in Führung gegangen, auch wenn es durch ein Eigentor passierte. Wir hatten jederzeit die Spielkontrolle und alles im Griff, da sich der Gegner hauptsächlich auf das Konterspiel fixiert hat. Im zweiten Abschnitt haben wir allerdings abgebaut, so dass es am Ende doch ein umkämpfter Sieg war. Erfreulich ist, dass wir erneut ohne Gegentor geblieben sind. Da haben wir uns gesteigert und es ist deutlich erkennbar, dass wir insgesamt besser verteidigen”, sagte SV-Coach Tobias Haitz. Stephanie Hutter war bei Langenfeld die Schützin des Eigentors (23.). Gefreut hatte Haitz auch die Rückkehr der zuvor länger Verletzten Andrea Martini und Charlotta Dourgounis: „Sie haben uns, wie schon in der Woche zuvor im Pokal, richtig gut getan und beide hatten auch heute ihren Anteil am Siegtreffer.” Der SV Rosellen hatte vor rund einer Woche den SSV Velbert aus der Niederrheinliga mit 2:1 aus dem Niederrheinpokal geworfen. Die Partie zwischen dem TSV Solingen und dem SV Hemmerden wurde abgesagt.