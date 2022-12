SG Kaarst U19 geht als kreisbeste Mannschaft in die Winterpause FuPa-Wintercheck: Alexander Gosse kann auf eine erfolgreiche erste Saisonhälfte mit der SG Kaarst zurückblicken.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal beantwortet Alexander Gossen, U19-Trainer bei der SG Kaarst, die Fragen der Redaktion.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Alexander Gossen: Überdurchschnittlich, mit sehr wenig Spielern des älteren Jahrgangs spielen wir eine gute Rolle in der Sonderliga und stehen auch als beste Kreismannschaft dar.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Gossen: Einen herauszupicken ist schwierig, da würde ich die Mannschaft im gesamten nennen, welche tolle Fortschritte macht.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Gossen: Zum einen das Pokalachtelfinale gegen Kapellen, welches wir knapp in einem packenden Duell vor über 200 Leuten mit 1:0 gewinnen konnten und das Spiel gegen Odenkirchen in der Liga, welche eine Verlegung abgelehnt hatten und wir dadurch krankheitsbedingt, trotz großem Kader, nur mit zehn Mann spielen mussten und trotzdem einen Punkt gewannen.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Gossen: Wir wollen die beste Mannschaft im Kreis bleiben und im Niederrheinpokal eine gute Figur abgeben

____