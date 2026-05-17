SG Kaarst trotzt der SVG Weissenberg – Jaghou glänzt beim 3:2

Die SG Kaarst hat im Verfolgerduell bei der SVG Neuss-Weissenberg ein Ausrufezeichen gesetzt und sich mit 3:2 durchgesetzt. In einer temporeichen Partie mit zahlreichen Wendungen überzeugte die Mannschaft von Trainer Alex Omogie vor allem in der ersten Halbzeit mit großer Zielstrebigkeit und sehenswerten Treffern.
Die Gastgeber erwischten zunächst den besseren Start und gingen bereits in der vierten Minute durch Finley Schonmann in Führung. Doch Kaarst antwortete sofort: Nur zwei Minuten später traf Ilyas Jaghou nach einer abgewehrten Flanke zum Ausgleich. Die Partie entwickelte sich in der Anfangsphase zu einem offenen Schlagabtausch mit hohem Tempo und vielen intensiven Zweikämpfen.
Besonders offensiv setzte Kaarst starke Akzente. Ruben Dos Santos Belchior vollendete in der zwölften Minute nach einer starken Einzelleistung zum 2:1, ehe erneut Ilyas Jaghou für den Höhepunkt des Vormittags sorgte. Der Offensivspieler zog in der 32. Minute über den halben Platz und traf aus rund 25 Metern präzise zum 3:1.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SVG Neuss-Weissenberg den Druck deutlich und drängte Kaarst tief in die eigene Hälfte. Vor allem Mitte der zweiten Halbzeit geriet die Führung der Gäste zunehmend ins Wanken. Yunis Al-Hasan verkürzte in der 60. Minute nach einer nicht geklärten Ecke auf 2:3 und leitete eine intensive Schlussphase ein.
Die Partie drohte nun zu kippen. Doch die SG Kaarst verteidigte den knappen Vorsprung mit großer Leidenschaft und Cleverness bis in die lange Nachspielzeit hinein. Teddy Süßbrich sah in der 80. Minute noch die Gelb-Rote Karte, aber das war's.
Mit dem Auswärtssieg verbessert sich die SG Kaarst auf 43 Punkte und bleibt Tabellenfünfter. Die SVG Neuss-Weissenberg verpasst dagegen den Sprung an die Spitze und liegt mit 59 Zählern weiter hinter dem Tabellenführer TSV Meerbusch.
SVG Neuss-Weissenberg – SG Kaarst 2:3
SVG Neuss-Weissenberg: Bjarne Bliss, Yunis Al-Hasan, Nino Krasnjak, Finley Schonmann, Sofian Bouassaria, Afdal Mamam
SG Kaarst: Labinot Sahiti, Benny Schillbock (53. Noah Querbach), Louie Voigt, Konstantin Hildebrand, Max Schnitzler, Dominik Ferfers, Kento Florian Wilhelm (71. Lorik Fetahi), Teddy Süßbrich, Ilyas Jaghou (77. Nicklas Fabricius), Ruben Dos Santos Belchior (66. Mauro Giommetti), Jaydan Willard-Parsons - Trainer: Alex Omogie
Schiedsrichter: Hakan Tavus - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Finley Schonmann (4.), 1:1 Ilyas Jaghou (6.), 1:2 Ruben Dos Santos Belchior (12.), 1:3 Ilyas Jaghou (32.), 2:3 Yunis Al-Hasan (60.)
Gelb-Rot: Teddy Süßbrich (80./SG Kaarst/)