SG Kaarst trotzt der SVG Weissenberg – Jaghou glänzt beim 3:2

Die Gastgeber erwischten zunächst den besseren Start und gingen bereits in der vierten Minute durch Finley Schonmann in Führung. Doch Kaarst antwortete sofort: Nur zwei Minuten später traf Ilyas Jaghou nach einer abgewehrten Flanke zum Ausgleich. Die Partie entwickelte sich in der Anfangsphase zu einem offenen Schlagabtausch mit hohem Tempo und vielen intensiven Zweikämpfen.

Besonders offensiv setzte Kaarst starke Akzente. Ruben Dos Santos Belchior vollendete in der zwölften Minute nach einer starken Einzelleistung zum 2:1, ehe erneut Ilyas Jaghou für den Höhepunkt des Vormittags sorgte. Der Offensivspieler zog in der 32. Minute über den halben Platz und traf aus rund 25 Metern präzise zum 3:1.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SVG Neuss-Weissenberg den Druck deutlich und drängte Kaarst tief in die eigene Hälfte. Vor allem Mitte der zweiten Halbzeit geriet die Führung der Gäste zunehmend ins Wanken. Yunis Al-Hasan verkürzte in der 60. Minute nach einer nicht geklärten Ecke auf 2:3 und leitete eine intensive Schlussphase ein.