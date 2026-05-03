SG Kaarst nutzt Überzahl souverän

– Foto: Katja von Schwartzenberg

Die SG Kaarst hat ihre Pflichtaufgabe bei der DJK VfL Willich erfüllt und sich mit 3:0 durchgesetzt. Doch die Partie war früh von zwei schweren Rückschlägen auf Seiten der Gastgeber geprägt: Noch vor der Pause musste ein Willicher Spieler mit Verdacht auf Wadenbeinbruch vom Rettungsdienst abtransportiert werden, wenig später folgte die nächste verletzungsbedingte Unterbrechung. Da dem Team von Trainer Akin Eren nur zwölf Spieler zur Verfügung standen, ging es nach dem Seitenwechsel in Unterzahl weiter.

Kaarst war bereits in der ersten Hälfte optisch überlegen, ohne sich zunächst zwingend durchzusetzen. Willich setzte vereinzelte Nadelstiche, konnte aber mit zunehmender Spieldauer kaum noch für Entlastung sorgen. Nach dem Seitenwechsel verschärfte sich das Bild deutlich: Die Mannschaft von Trainer Alex Omogie schnürte den Gegner in dessen Hälfte ein und drängte auf die Führung.

Innerhalb weniger Minuten fiel schließlich die Entscheidung. Jason Omogie traf in der 60. Minute zum 1:0, ehe der eingewechselte Teddy Süßbrich nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Spätestens mit dem zweiten Treffer war die Gegenwehr der dezimierten Gastgeber gebrochen. Erneut Jason Omogie stellte in der 73. Minute den 3:0-Endstand gegen tapfer kämpfende Gastgeber her.