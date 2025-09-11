SG Kaarst II startet mit Kantersieg in die Saison

Mit einem deutlichen 6:1-Auswärtssieg beim VfR Büttgen ist die SG Kaarst II in die neue Spielzeit gestartet. Bereits in der Anfangsphase stellte die Mannschaft von Trainer Domi Kumbela die Weichen auf Sieg.
Nach gerade einmal zwölf Minuten führten die Gäste durch Treffer von Manu Heich (4., 12.) und Jaydan Willard-Parsons (10.) mit 3:0. Auch in der Folge dominierte Kaarst das Geschehen und erhöhte durch Willard-Parsons in der 28. Minute auf 4:0. Der VfR Büttgen konnte zwar im direkten Gegenzug auf 1:4 verkürzen (29.), mehr ließ Kaarst jedoch nicht zu.
In der zweiten Halbzeit blieb die SG Kaarst II das überlegene Team. Erneut war es Manu Heich, der nach gut einer Stunde seinen dritten Treffer erzielte (61.). Den Schlusspunkt setzte Hendrik Götter in der 74. Minute mit dem 6:1.
Kaarst rangiert damit nach dem ersten Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz hinter der DJK Gnadental, die mit einem 16:0-Erfolg noch ein Ausrufezeichen mehr setzte. 50 Zuschauer verfolgten die Partie in Büttgen, die unter der Leitung von Schiedsrichter Maximilian Klaus aus Neuss stand.
VfR Büttgen – SG Kaarst II 1:6
SG Kaarst II: Julian Philipp Amrath, Djordje Stankovic, Hans ??? (46. Taylan Aybek), Alexander Kurth (46. Paul Brunk), Julian Grune (68. Alexander Kurth), Andrej Michel, Hendrik Götter, Manu Heich, Niclas Bezohra, Charlie Fürstenau (65. Hans ???), Jaydan Willard-Parsons - Trainer: Domi Kumbela
Schiedsrichter: Maximilian Klaus (Neuss) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Manu Heich (4.), 0:2 Jaydan Willard-Parsons (10.), 0:3 Manu Heich (12.), 0:4 Jaydan Willard-Parsons (28.), 1:4 (29.), 1:5 Manu Heich (61.), 1:6 Hendrik Götter (74.)