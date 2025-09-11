SG Kaarst II startet mit Kantersieg in die Saison

Mit einem deutlichen 6:1-Auswärtssieg beim VfR Büttgen ist die SG Kaarst II in die neue Spielzeit gestartet. Bereits in der Anfangsphase stellte die Mannschaft von Trainer Domi Kumbela die Weichen auf Sieg.

Nach gerade einmal zwölf Minuten führten die Gäste durch Treffer von Manu Heich (4., 12.) und Jaydan Willard-Parsons (10.) mit 3:0. Auch in der Folge dominierte Kaarst das Geschehen und erhöhte durch Willard-Parsons in der 28. Minute auf 4:0. Der VfR Büttgen konnte zwar im direkten Gegenzug auf 1:4 verkürzen (29.), mehr ließ Kaarst jedoch nicht zu.

In der zweiten Halbzeit blieb die SG Kaarst II das überlegene Team. Erneut war es Manu Heich, der nach gut einer Stunde seinen dritten Treffer erzielte (61.). Den Schlusspunkt setzte Hendrik Götter in der 74. Minute mit dem 6:1.