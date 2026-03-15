SG Kaarst erkämpft Punkt in Norf

Traf kurz vor Schluss zum Ausgleich für die SG Kaarst: Ruben Dos Santos – Foto: Olga Michel

In der B-Junioren-Sonderliga hat sich die SG Kaarst beim TSV Norf ein 1:1 erarbeitet. In einer temporeichen Partie mit vielen Zweikämpfen glich Ruben Dos Santos Belchior kurz vor Schluss für die Gäste aus.

Die Gastgeber gingen in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Kaarst musste bereits zur Pause reagieren, nachdem Teddy Süßbrich mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden musste.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Mannschaft von Trainer Alex Omogie deutlich. Die Partie blieb intensiv, bewegte sich jedoch stets in einem fairen Rahmen und wurde auf gutem Niveau geführt.

Der Ausgleich fiel schließlich in der 79. Minute. Ruben Dos Santos Belchior traf sehenswert zum 1:1 nach Vorlage von Andrej Michel und sicherte der SG Kaarst damit einen Punkt, mit dem die Gäste aufgrund der stärkeren zweiten Halbzeit zufrieden waren.