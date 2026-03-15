SG Kaarst erkämpft Punkt in Norf

In der B-Junioren-Sonderliga hat sich die SG Kaarst beim TSV Norf ein 1:1 erarbeitet. In einer temporeichen Partie mit vielen Zweikämpfen glich Ruben Dos Santos Belchior kurz vor Schluss für die Gäste aus.
Die Gastgeber gingen in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Kaarst musste bereits zur Pause reagieren, nachdem Teddy Süßbrich mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden musste.
Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Mannschaft von Trainer Alex Omogie deutlich. Die Partie blieb intensiv, bewegte sich jedoch stets in einem fairen Rahmen und wurde auf gutem Niveau geführt.
Der Ausgleich fiel schließlich in der 79. Minute. Ruben Dos Santos Belchior traf sehenswert zum 1:1 nach Vorlage von Andrej Michel und sicherte der SG Kaarst damit einen Punkt, mit dem die Gäste aufgrund der stärkeren zweiten Halbzeit zufrieden waren.
In der Tabelle bleibt die SG Kaarst nach dem Remis auf Rang acht. Nach 19 Spielen stehen für die Mannschaft 28 Punkte bei einem ausgeglichenen Torverhältnis von 35:35 zu Buche. Der Abstand zu Platz fünf, den der TSV Norf mit 32 Punkten belegt, beträgt vier Zähler. An der Spitze der Liga liegt die SVG Neuss-Weissenberg mit 48 Punkten knapp vor dem KFC Uerdingen 05 (47).
SG Kaarst: Labinot Sahiti, Louie Voigt, Konstantin Hildebrand, Max Schnitzler, Hans Edetughu (37. Noah Querbach), Dominik Ferfers, Lorik Fetahi (71. Alexander Kurth), Teddy Süßbrich (41. Ruben Dos Santos Belchior), Ruben Dos Santos Belchior (31. Andrej Michel), Jason Omogie, Jaydan Willard-Parsons. Trainer: Alex Omogie
Tore: 1:0 (39.), 1:1 Ruben Dos Santos Belchior (79.).