SG Kaarst dreht Rückstand – Omogie trifft dreifach

Die SG Kaarst hat sich im Heimspiel gegen den SC Viktoria 07 Anrath mit 3:1 durchgesetzt und damit ihren Platz im oberen Tabellenmittelfeld gefestigt. Vor 65 Zuschauern leitete ein verwandelter Foulelfmeter durch Ahmed Yaseen Suhail Al-Saeedi (24.) die verdiente Führung der Gäste ein, die über weite Strecken mehr vom Spiel hatten und mehrere klare Chancen verzeichneten.
Auch nach der Pause blieb Anrath zunächst die gefährlichere Mannschaft, unter anderem mit einem Lattentreffer kurz nach Wiederanpfiff. Dennoch nutzte Kaarst seine Umschaltmomente konsequent: Jason Omogie glich in der 51. Minute aus und brachte sein Team nur zwölf Minuten später mit einem weiteren Treffer in Führung (63.). Die Gäste drängten in der Folge auf den Ausgleich, konnten ihre Überlegenheit jedoch nicht in Tore ummünzen.
In der Nachspielzeit sorgte erneut Jason Omogie für die Entscheidung, als er nach Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Alexander Kurth zum 3:1-Endstand traf (90.+4). Omogie hatte schon in der Vorwoche beim 6:2 in Lürrip mit zwei Treffern überzeugt.
In der Tabelle bleibt die SG Kaarst mit 37 Punkten aus 22 Spielen auf Rang sechs, während der SC Viktoria 07 Anrath mit 32 Zählern den achten Platz einnimmt
SG Kaarst – SC Viktoria 07 Anrath 3:1
SG Kaarst: Labinot Sahiti, Benny Schillbock (73. Djordje Stankovic), Louie Voigt, Konstantin Hildebrand, Hans Edetughu, Noah Querbach (70. Dominik Ferfers), Kento Florian Wilhelm (62. Lorik Fetahi) (80. Alexander Kurth), Ilyas Jaghou, Ruben Dos Santos Belchior (32. Mohamek Hamek), Jaydan Willard-Parsons - Trainer: Alex Omogie
Schiedsrichter: David Rus (Sportfreunde Vorst) - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Ahmed Yaseen Suhail Al-Saeedi (24. Foulelfmeter), 1:1 Jason Omogie (51.), 2:1 Jason Omogie (63.), 3:1 Jason Omogie (80.+4)
22. Spieltag
Sa., 25.04.26 17:30 Uhr TSV Norf - SV Lürrip 3:3
So., 26.04.26 10:30 Uhr SC Union Nettetal - DJK VfL Willich 3:1
So., 26.04.26 11:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SVG Neuss-Weissenberg 1:2
So., 26.04.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - TSV Meerbusch 1:3
So., 26.04.26 11:00 Uhr SG Kaarst - SC Viktoria 07 Anrath 3:1
So., 26.04.26 12:00 Uhr Teutonia Kleinenbroich - 1. FC Mönchengladbach 0:5
So., 26.04.26 12:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Rasensport Horrem 2:3
Tabelle
1. SVG Neuss-Weissenberg 22 18-3-1 73:28 57
2. TSV Meerbusch 22 18-0-4 76:28 54
3. KFC Uerdingen 05 22 17-2-3 73:19 53
4. SC Union Nettetal 22 13-4-5 56:36 43
5. 1. FC Mönchengladbach 22 12-1-9 59:39 37
6. SG Kaarst 22 11-4-7 48:39 37
7. TSV Norf 22 10-6-6 58:37 36
8. SC Viktoria 07 Anrath 22 10-2-10 68:59 32
9. ASV Einigkeit Süchteln 22 8-2-12 52:47 26
10. Rasensport Horrem 22 4-5-13 32:50 17
11. Teutonia Kleinenbroich 22 4-3-15 34:85 15
12. SV Lürrip 22 2-7-13 48:82 13
13. SpVg Odenkirchen 22 3-3-16 41:99 12
14. DJK VfL Willich 22 2-2-18 38:108 8