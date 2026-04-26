SG Kaarst dreht Rückstand – Omogie trifft dreifach Kaarster Konterstärke entscheidet die Partie von red · Heute, 16:13 Uhr · 0 Leser

Nach zwei Treffern in der Vorwoche erzielte Jason Omogie alle drei Treffer gegen Anrath. – Foto: Olga Michel

Die SG Kaarst hat sich im Heimspiel gegen den SC Viktoria 07 Anrath mit 3:1 durchgesetzt und damit ihren Platz im oberen Tabellenmittelfeld gefestigt. Vor 65 Zuschauern leitete ein verwandelter Foulelfmeter durch Ahmed Yaseen Suhail Al-Saeedi (24.) die verdiente Führung der Gäste ein, die über weite Strecken mehr vom Spiel hatten und mehrere klare Chancen verzeichneten.

Auch nach der Pause blieb Anrath zunächst die gefährlichere Mannschaft, unter anderem mit einem Lattentreffer kurz nach Wiederanpfiff. Dennoch nutzte Kaarst seine Umschaltmomente konsequent: Jason Omogie glich in der 51. Minute aus und brachte sein Team nur zwölf Minuten später mit einem weiteren Treffer in Führung (63.). Die Gäste drängten in der Folge auf den Ausgleich, konnten ihre Überlegenheit jedoch nicht in Tore ummünzen. >> Hier gibt es die Bilder zum Spiel!

In der Nachspielzeit sorgte erneut Jason Omogie für die Entscheidung, als er nach Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Alexander Kurth zum 3:1-Endstand traf (90.+4). Omogie hatte schon in der Vorwoche beim 6:2 in Lürrip mit zwei Treffern überzeugt. In der Tabelle bleibt die SG Kaarst mit 37 Punkten aus 22 Spielen auf Rang sechs, während der SC Viktoria 07 Anrath mit 32 Zählern den achten Platz einnimmt