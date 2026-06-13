SG Johanniskirchen/Emmersdorf stellt neuen Spielertrainer vor. von Armin Freund · Heute, 16:11 Uhr · 0 Leser

v.l. Abteilungsleiter Max Maier, Spielertrainer Furkan Konak, Abteilungsleiter Matthias Heilmaier – Foto: TSV Johanniskirchen

SG Johanniskirchen/Emmersdorf stellt neuen Spielertrainer vor. Furkan Konak rückt an die Seite von Rudi Hoffmann Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse Pfarrkirchen, dem Abgang von Marco Flenkenthaler (wird Spielertrainer in Haarbach) und der Pause von Torwart Thomas Obermeier musste sich die SG aus dem östlichen Landkreis neu aufstellen. Nun konnte die Abteilungsleitung mit Furkan Konak vom TSV Massing einen Spielertrainer für die Mission Wiederaufstieg gewinnen.

„Wir freuen uns, mit Furkan Konak einen engagierten und ambitionierten Spielertrainer für unsere Mannschaften gewonnen zu haben. Auch wenn es sein erster Schritt ins Trainergeschäft ist, sind wir überzeugt, dass er gemeinsam mit unserem bestehenden Trainer frischen Wind und neue Impulse mitbringt. Wir heißen Furkan herzlich willkommen beim TSV Johanniskirchen und wünschen ihm einen guten Start!" Auch Konak hat klare Vorstellungen und Pläne für seine neue Funktion bei der SG Johanniskirchen/Emmersdorf.