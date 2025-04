SG Johanniskirchen verschafft sich Luft

In der Anfangspfase kamen die Gäste gut ins Spiel und gingen in der 16. Minute in Führung. Im Anschluss kam die Heimelf besser in die Partie und erzielte in der 23. Minute den Ausgleich. Nach der Pause war die SG Johanniskirchen-Emmersdorf die spielbestimmende Mannschaft und kam zu einem verdienten Heimsieg.